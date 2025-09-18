Meclis komisyonunda gerilime neden olan İTTİHAD Derneği hangi görüşleri savunuyor ve ne tür faaliyetler yapıyor?

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bugünkü görüşmelerine DEM Parti’nin toplantıyı terk etmesi damga vurdu. Hizbullah üyeliğinden 7 yıl hapis cezası Enver Kılıçdarslan’ın başkanlığını yaptığı İTTİHAD Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Beşir Şimşek’in konuşması sırasında yaşanan gerginlikte CHP’liler de “Domuz bağcıları dinlemeyeceğiz” diyerek tepki gösterdi.

Peki açılımı İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği olan İttihad kimdir? Kendilerini İttihadul Ulema ya da Âlimler ve Medreseler Birliği olarak tanıtan derneğin en önemli faaliyeti medrese. Dernek başta Urfa ve Diyarbakır olmak üzere Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet yürütüyor. Faaliyetlerini de daha çok burada yürütüyor.

BAŞKANLARI HİZBULLAH’TAN CEZA ALDI

Derneğin en dikkat çeken ismi şüphesiz başkanlığını yürüten Enver Kılıçarslan. Kılıçarslan Kılıçaslan, 2000 yılındaki Hizbullah operasyonunda tutuklanmış ve aralarında Zehra Vakfı Başkanı İzzettin Yıldırım ile Konca Kuriş’in de bulunduğu 42 kişinin domuzbağıyla öldürülmesi davasında yargılanmıştı. Kılıçaslan, “örgüt üyeliği” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Başkan yardımcılığını ise bugün Komisyon’da konuşma yapan Mehmet Beşir Şimşek yürütüyor.

İTTİHAD Derneği Başkanı Enver Kılıçarslan

İttihadul Ulema internet sitesinde kendisini şöyle tanıtıyor: “Âlimler ve Medreseler Birliği (İttihadul Ulema), merkezi Diyarbakır’da bulunan ve Türkiye’nin birçok ilinde İslami ilimler ve sosyal komisyonlarıyla faaliyet yürüten bir kurumdur. Özellikle bölgemizde yüzyıllardır devam eden medrese geleneğine sahip çıkmak ve ilmi kurumlarımızın daha düzenli şekilde devamlığını sağlamak amacıyla kurulan Birliğimiz; İslami ilimler ve ictimai konularda ifrat ve tefritten uzak, İslam kültür külliyatını öğretmek, bu ilimler ışığında talebe yetiştirip, Müslümanları aydınlatmak amacıyla kurulmuştur. Özellikle medreselerle ilgili ilmi çalışmalar yaparak faaliyetlerini yürüten İttihad-ul Ulema, topluma önderlik yapan, halkla iç içe olan örf ve adetlerini göz önünde bulunduran Âlim ve Âlimeler yetiştirmeyi hedefliyor.”

MEDRESELER

İnternet sitesinde medreselere ilişkin şunlar deniliyor: “Uzun yıllardır farklı isimlerle medreseler üzerinden ilmi çalışmalarını yürüten kurumumuz, Türkiye’nin birçok ilinde faal olan medreselerimizi İttihad-ul Ulema çatısı altında toplayarak ilmi çalışmalarına, daha düzenli ve programlı şekilde devam etmektedir. Medreselerimizde okuyan binlerce erkek ve bayan talebelerimiz donanımlı müderrislerden aldıkları dersler ile hem ilmi hem de kültürel alanda topluma rehberlik yapmak için yetiştiriliyorlar. Ayrıca gündüzlü bayan ve erkek talebeler için açmış olduğumuz medreselerimizde de İslami eğitimlerimizi sürdürmekteyiz.”

İttihadul Ulema Üyesi Süleyman Kızılçınar’ın daha önceki yıllarda verdiği bilgiye göre derneğe 14-15 yaşlarında hatta daha küçük çocuklar dahi kayıt yaptırabiliyor. Kızılçınar ayrıca ortaokul öğrencilerinin okulla birlikte medreselerde bulunduğunu, lise öğrencilerinin ise açıköğretim okuyabildiğini aktarmıştı.

HAFIZLIK KURSLARI

Dernek medrese yanında başka hafızlık kursları da düzenliyor. Bu konuda internet sitesinde şu bilgiler veriliyor: “Âlimler ve Medreseler Birliği çatısı altında medreselerimizle birlikte ayriyeten faaliyet yürüten Hafızlık Kurslarımızda bulunmaktadır. Bu kurslarımızda talebelerine Tecvit ve Tashih-i Huruf’u öğrettikten sonra hafızlık yaptırmaktadır. Bu alanda eğitim gören onlarca kız-erkek talebemiz hafızlık icazeti aldı. Ayrıca bölgemizde çeşitli sebeplerden dolayı ihmal edilen Tecvit ve Tashih-i Huruf eğitimimiz medreselerimizde aralıksız olarak devam etmektedir.”

SKANDAL DOKTORU SAVUNMUŞLARDI

Dernek yönetimi, Konya’da kıyafetini “açık” bulduğu bir kadını muayene etmeyen Dr. Hasan Hüseyin Uysal’ı savunmuştu. Açıklamada, “Uygunsuz kıyafetli hastaya ‘Ben teşhircileri muayene etmiyorum’ diyerek ahlak ve edep dersi verip muayene etmeyen Dr. Uysal’ı tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verilmişti.

DİYANET’E KALKAN OLDULAR

Dernek son dönemlerde hutbeleriyle tepki çeken Diyanet’e de kalkan olmuştu. 19 Ağustos’ta yapılan açıklamada “Kadın hakları üzerinden yapılan tartışmaların asıl hedefi İslam’dır. Bunların kadınları savunmak gibi bir derdi yok; tek hedefleri İslam'dır. Fakat Allah'ın izniyle başarılı olamayacaklar. Bunlar bu cesareti Müslümanların cehaletinden ve İslam'dan uzaklaşmalarından alıyor. Birkaç yıl önce bunu söylemeye cesaret edemezlerdi. Ancak Müslüman nesil gün geçtikçe İslam, Kur'an ve sünnetten uzaklaştığı için, bunlar da buradan cesaret alarak terbiyesizliklerini dile getiriyor” denilmişti.

KAMU BİNALARI DERNEĞE AÇIK

Dernek birçok etkinliğini kamu binalarında gerçekleştiriyor. Örneğin 18 Ağustos’ta Van’daki medresede kız öğrenciler mezuniyet programı düzenleyen dernek bu etkinliği Van Merkez İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Etkinlikte kız öğrencilerin sadece gözlerinin görünebildiği bir çarşaf giymesi ise dikkat çekti.

Bir başka örnek ise Urfa’dan. Aynı şekilde kız öğrenciler için düzenlenen mezuniyet töreni haziran ayında Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.