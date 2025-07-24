Meclis milletin değil Saray’ın hizmetinde

TBMM’nin etkisi, 9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından giderek azaldı. Meclis büyük oranda, “İktidarın tartışmalı düzenlemelerini ve uluslararası anlaşmaları onaylamak” amacıyla çalıştı. Yurttaşın taleplerini içeren çok sayıda kritik görüşme ve kanun teklifi ise AKP ve ortağı MHP tarafından reddedildi.

TBMM’nin, 20 Temmuz 2025 tarihinde sona eren 28’inci Dönem 3’üncü Yasama Yılı karnesi de “Meclis, yurttaşa karşı çalıştırılıyor” eleştirilerinin haklılığını gözler önüne serdi.

SARAY’IN MÜJDESİ

TBMM Genel Kurulu’nda 28’inci Dönem 3’üncü Yasama Yılı’nda yedi uluslararası anlaşma uygun bulundu. Yasama yılında, büyük bölümü tatile bir ay kala getirilen 32 kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. TBMM'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 22 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumla başlayan bütçe maratonu ise 21 Aralık'ta sona erdi.

Muhalefetin itirazlarına karşın AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen 2025 bütçesi de halkın sorunlarına çözüm üretemeyeceği gerekçesiyle eleştirildi. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe artış oranları da iktidarın halkı yok sayan tercihlerine ayna tuttu. Diyanet’in bütçesinde yüzde 42’lik artış öngören iktidar, Gençlik Bakanlığı bütçesinde yalnızca yüzde 35, Aile Bakanlığı bütçesinde yalnızca yüzde 22, MEB bütçesinde ise yalnızca yüzde 33’lük artış öngördü. 2025 bütçesinin yüzde 14’ü, faiz için ayrıldı.

2002’de faiz ödemelerinden şikâyet eden AKP, 22 yılda 600 milyar dolar faiz ödedi.

EMEKLİYE CEP HARÇLIĞI

Meclis, milyonlarca emeklinin beklentilerini de karşılamadı. 2024 yılında 3 bin TL olarak verilen emekli bayram ikramiyesi, 2025 yılı için yalnızca bin lira artırılarak 4 bin TL olarak belirlendi. TBMM Genel Kurulu'nda öte yandan, AKP'nin en düşük emekli aylığının yalnızca yüzde 16,6'lık zam ile 16 bin 881 TL’ye yükseltilmesi öngören teklif de geçti.

TALAN DÜZENLEMELERİ

• İklim Kanunu Teklifi:

Yasalaşan teklif, iklim krizine sosyal, ekonomik ve ekolojik boyutlarıyla yanıt verecek hükümler içermiyor. Yalnızca karbon ticareti mekanizmalarına dayalı bir düzenleme içeren teklifi muhalefet, “Piyasa odaklı" olarak nitelendiriyor.

• Öğretmenlik Meslek Kanunu:

Muhalefetin, “Saray’da hazırlandı” dediği Öğretmenlik Meslek Kanunu ise “Öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelediği” gerekçesiyle eleştiriliyor. Kanun ile öğretmen istihdamında ayrımcılığının önünün açıldığı belirtiliyor. Öte yandan kanun ile gelen, “Öğretmenlikte kariyer basamakları” uygulamasının da eğitim alanında iş barışını bozacağı savunuluyor. Kanun, eğitim fakültelerinden ya da “MEB’in uygun bulduğu” bölümlerden mezun olanların direkt göreve başlamasının önünü kapatıyor. Öğretmenlerin, mezun olduktan sonra, “Aday öğretmen” unvanı ile Milli Eğitim Akademisi’nde iki yıl eğitim görmesi planlanıyor.

• İnfaz düzenlemesi (Yargı Paketi):

Toplumun beklentilerini karşılamayan düzenleme, Anayasa’ya aykırı çok sayıda madde içeriyor. AKP’nin, “Muhalefetsiz Türkiye” hayaline hizmet ettiği gerekçesiyle eleştirilen düzenleme, “Yatarı olmayan suçlara” cezaevi yolu göstermesi nedeniyle “İktidara muhalif olan herkesin uydurma suçlarla cezaevine gönderilmesinin” önünü açıyor.

AĞIR ÇALIŞMA KOŞULLARI

• 4857 Sayılı İş Kanunu’nda değişiklik:

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belgelenmiş konaklama tesislerinde çalışan işçilerin, haftada bir gün izin yapma hakları ellerinden alınıyor. Düzenlemeden önce altı gün çalıştıktan sonra bir gün izin hakları bulunan turizm çalışanlarının düzenlemenin ardından, “10 gün aralıksız çalışmanın ardından bir gün izin” yapmasına izin veriliyor.

ERDOĞAN’A SÜPER YETKİLER

• Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi:

• AKP ve MHP oylarıyla yasalaşan teklif ile engellilerin vergisiz araçlarının vergi ve parasal limitlerini belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı’na devrediliyor.

• Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilen bir başka yetki ise “TSK personelinin rütbe belirleme süresinin belirlenmesini” kapsıyor.

DİYANET’E GENİŞ YETKİ

TBMM Genel Kurulu’ndan geçirilen torba yasa kapsamında Diyanet’e de yeni geniş yetkiler tanınıyor. Kanun, başkanlığın okullar, öğrenci yurtları ve hastanelerde kanun kapsamında dini faaliyet yürütülmesine yasal zemin hazırlıyor.

TRT’YE MUAFİYET

AYM’nin, “Yolsuzluğa sebebiyet verebileceği” gerekçesiyle iptal ettiği TRT’ye bağlı şirketlerin Kamu İhale Kanunu’ndan muaf olmasını öngören kanun teklifi de dikkati çekiyor. Madde, “Şirketler denetimden kaçırılacak” gerekçesiyle tartışma yaratıyor. Öte yandan, TRT Genel Müdürü’ne en yüksek devlet memuru aylığı ödenmesinin de önü açılıyor.

ZEYTİN AĞAÇLARI İLE SAVAŞ

Zeytin ağaçlarının talanının önünü açan ve “Sermayeye süper talan izni” olarak nitelendirilen torba yasa ise en çok tepki çeken düzenleme olarak öne çıkıyor. Teklif, zeytinlik alanlarının madenciliğe açılmasına ve ÇED süreçleri tamamlanmadan madenciliğe başlanmasına olanak sağlıyor.

AJANDADA HALK YOK

İnsana, doğaya ve hayvana düşman düzenlemelerin geçirildiği TBMM’de, yurttaşın taleplerine ise kulak tıkandı. Öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek başta olmak üzere, muhalefetin halkın yararına talep ettiği düzenlemelerin tamamı AKP ve MHP oyları ile reddedildi. AKP ve MHP milletvekillerinin, “Hayır” oyu verdiği bazı teklifler ise şöyle:

• En az 35 bin TL asgari ücret.

• Okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek.

• Çiftçilerin kredi borçlarının faizinin silinmesi.

• Kamu bankalarının çiftçilere faizsiz kredi vermesi.

• En düşük emekli aylığının en az asgari ücret seviyesinde olması.

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MUHALEFETİN TEKLİFLERİ REDDEDİLDİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın açıkladığı “28’inci dönem karnesi” de çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. CHP’li Günaydın, 12 Haziran 2023'ten bu yana CHP’nin 774 DEM Parti’nin, 331, İYİ Parti’nin 114, Yeni Yol Grubu’nun da 83 kanun teklifi verdiğini söyledi. Günaydın, muhalefetin kanun tekliflerinden hiçbirinin kanunlaşmadığının altını çizdi.