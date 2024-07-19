Meclis ne zaman tatile girecek? 2024 TBMM kapanma tarihi
1 Temmuz 2024'te tatile girmesi yani kapanması beklenen Meclis'in çalışma süresinin uzatılmasının ardından Meclis ne zaman tatile girecek, kapanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Son olarak kurulda, memur ve emekli zamlarına ilişkin kanun tekliflerinin görüşüldüğü TBMM'nin ne zaman tatile gireceği yani kapanacağı yurttaşlar tarafından merak konusu. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek, kapanacak?
Normal yasama yılı için 1 Temmuz 2024'te tatile girmesi yani kapanması beklenen Meclis'in çalışma süresin uzatılmasıyla birlikte Meclis ne zaman tatile girecek, kapanacak soruları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 9. Yargı Paketi gibi çeşitli görüşmelerin sürdüğü TBMM'nin ne zaman tatile gireceği, kapanacağı sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek, kapanacak?
Meclis çalışma süresi uzatıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devem etmesi yönünde Genel Kurul'un 25.06.2024 tarihli 95'inci Birleşiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı karar Resmi Gazete'de yayınlandı. 9. Yargı Paketi görüşmeleri sebebiyle Meclis çalışmalarını tatile girmeyerek sürdürecek.
MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?
Meclis'te 9. Yargı Paketi görüşmeleriyle ilgili çalışmalar tamamlandığında tatile girmesi, kapanması bekleniyor. Meclis'in kesin tatil tarihi henüz paylaşılmadı.