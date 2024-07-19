Meclis ne zaman tatile girecek? 2024 TBMM kapanma tarihi

1 Temmuz 2024'te tatile girmesi yani kapanması beklenen Meclis'in çalışma süresinin uzatılmasının ardından Meclis ne zaman tatile girecek, kapanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Son olarak kurulda, memur ve emekli zamlarına ilişkin kanun tekliflerinin görüşüldüğü TBMM'nin ne zaman tatile gireceği yani kapanacağı yurttaşlar tarafından merak konusu. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek, kapanacak?

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