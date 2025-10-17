Meclis önüne gitmek isteyen KESK'liler ablukaya alındı

KHK ile ihraç edilen kamu çalışanlarının işlerine iadesi için Diyarbakır'dan Ankara'ya yürüyen KESK üyeleri, Meclis önüne gitmek isterken ablukaya alındı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iadesi talebiyle Diyarbakır’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüşte emekçiler, Diyarbakır, Urfa, Adıyaman, Antep ve Adana'nın ardından dördüncü gününde Ankara’ya ulaştı.

Ankara'ya ulaşan KESK'liler, Eğitim Sen Genel Merkezi'nin önünde toplanarak Meclis'e yürümek istedi.

KESK'liler, polis tarafından abluka altına alındı.Yapılan görüşmelerin ardından abluka kaldırıldı.

KESK'liler, yürüyüşe farklı illerden katılan yürüyüş koluyla birleşmek amacıyla yeniden yürüyüşe geçti.

Farklı illerden Ankara'ya gelen KESK'liler ise Meclis Çankaya kapısına yakınında bulunan Madenci Anıtı önünde durduruldu.

"KHK zulmü direnişle bitecek" pankartı açan kitle daha sonra Eğitim Sen önünde ablukaya alınan KESK'lilerle bir araya geldi.

Video: X/@sedaa_tskn