Meclis ortalaması yüksek

Haber Merkezi

Toplum Çalışmaları Enstitüsü, Türkiye’de milletvekillerinin yaş ortalamasının, toplam nüfusun yaş ortalamasından 19 yıl daha büyük olduğuna dikkati çekti. Enstitü, bu farkın Avrupa Birliği ortalamasında 5 yaş olduğunu bildirdi.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de nüfusun yaş ortalaması 34 iken TBMM’nin yaş ortalaması 2024 yılı itibarıyla 53. Türkiye, 19 yıllık yaş farkıyla birlikte, temsilde yaş açısından Avrupa ülkeleri arasında ikinci sırada yer alıyor.

Enstitü, Türkiye’nin demografik temsil karnesinin değerlendirilebilmesi için TBMM’de temsil edilen beş büyük partinin yaş ortalamasını da şu şekilde yayınladı: İYİ Parti 55,9, MHP 54,9, CHP, 54,3, AKP 52,7, DEM Parti 48,4. Meclis’in en ileri yaştaki üyesinin ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğu kaydedildi.