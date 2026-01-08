Meclis sandalye dağılımında son durum: Sayılar ne söylüyor?

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'nun AKP'ye katılmasıyla birlikte Meclis'teki sandalye dağılımı bir kez daha değişti.

Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, CHP'den ayrıldığını açıklayan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve partisinden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, dün AKP'ye katıldı.

Böylece AKP'nin TBMM'deki 272 olan sandalye sayısı, 275'e yükseldi.

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

Parti Adı Üye Sayısı AKP 275 CHP 138 DEM Parti 56 MHP 47 İYİ Parti 29 Yeni Yol Grubu 20 Bağımsız 9 Yeniden Refah Partisi 4 Hür Dava Partisi 4 Türkiye İşçi Partisi 3 Demokratik Bölgeler Partisi 2 Emek Partisi 2 Saadet Partisi 1 Demokratik Sol Parti 1 Demokrat Parti 1 Toplam 592

CUMHUR İTTİFAKI'NIN KAÇ VEKİLİ VAR?

İktidar, gündeminde olan anayasa değişikliği için gerekli milletvekili sayısına şu anda ulaşamıyor.

Anayasa değişikliği için 400, anayasa değişikliği referandumu için 360 milletvekiline ihtiyaç duyuluyor.

Aynı şekilde Meclis'in erken seçim kararı alabilmesi için de 360 vekilin 'evet' oyu vermesi gerekiyor.

AKP ve MHP'nin şu anda 322 vekili bulunuyor. 360 vekile ulaşılması için 38 milletvekiline ihtiyaç bulunuyor.

TOPLAM VEKİL SAYISI 592

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşamını yitirmesi, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye indi.