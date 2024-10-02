Meclis, Saray’ın bir bando takımı değildir

Haber Merkezi

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Meclis’in yeni dönemine ilişkin TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, şunları söyledi:

"Parlamentoyu, parlamento olmaktan çıkarma anlayışının uzun süredir TBMM’de hakim olduğunu görüyoruz. Yasa yapma süreçlerini parlamentodan kaçırıp saraya taşıyan ve Meclis’i yasa yapma fabrikasına dönüştüren bir iktidar aklıyla karşı karşıyayız. İktidar özellikle yandaşlarına çıkar çevrelerine sermayeye hizmet eden yasa tekliflerini parlamentoya getirdi. Halkın aleyhine ne kadar yasa varsa çoğunluk gücüne yaslanarak çıkardı. Basın özgürlüğünden vergideki büyük adaletsizliğe, Kürtçe halay çekenlerin tutuklanmasından hayvan yasasına kadar her konuda bu Meclis’te söz söyledik ve etkin bir muhalefet sergiledik.

Kürt sorunun demokratik ve barışçıl çözümü DEM Parti’nin en temel ilkelerinden biri olarak öne çıkıyor. Biz bunu en temel ilkemiz olarak kabul ediyoruz. Bizi bu başlığa sıkıştıran anlayışa rağmen de herkesin talebini bu Meclis kürsüsünde dillendirmeye çalıştık. DEM Parti grubu olarak, 6 bin soru önergesini 673 Meclis Araştırma Önergesini geçmiş dönemde verdik. Meclis sarayın bando takımı değildir. Kendileri istedikleri yerlerde tek sesli bir koroyu oluşturabilirler ama bizler, bizi seçip gönderen halkımıza olan sorumluluğumuz gereği tek sesli koroya müsaade etmeyeceğiz.