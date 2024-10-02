Meclis siyasetin oyun bahçesi oldu

Haber Merkezi

Ülke ekonomiden yargıya, siyasetten sosyal yaşama dek her alanda uçuruma sürüklenirken yeni yasama yılına giren Meclis alkışlarla açıldı.

Halkın temel sorunlarını görmezden gelen iktidar temsilcileri adeta bir oyun bahçesine çevirdikleri Meclis’te boş vaatlerini sıraladı. Bir yanda gazetecilere, muhalefete ve muhalif kanallara yönelik tehditler havada uçuştu. Bir yanda coşkulu kucaklaşmalar sahneye konuldu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’e girişinde ise Cumhur İttifakı’nın yanı sıra CHP sıralarında birçok vekilin de ayağa kalktığı görüldü. CHP Lideri Özgür Özel, grup toplantısında CHP’yi ve gazetecileri tehdit eden MHP Lideri Devlet Bahçeli’yle de el sıkıştı.

Ülke ekonomiden yargıya, siyasetten sosyal yaşama dek her alanda uçuruma sürüklenirken yeni yasama yılına giren Meclis alkışlarla açıldı. Halkın temel sorunlarını görmezden gelen iktidar temsilcileri adeta bir oyun bahçesine çevirdikleri Meclis’te boş vaatlerini sıraladı. Bir yanda gazetecilere, muhalefete ve muhalif kanallara yönelik tehditler havada uçuştu. Bir yanda coşkulu kucaklaşmalar sahneye konuldu. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’e girişinde ise Cumhur İttifakı’nın yanı sıra CHP sıralarında birçok vekilin de ayağa kalktığı görüldü. CHP Lideri Özgür Özel, grup toplantısında CHP’yi ve gazetecileri tehdit eden MHP Lideri Devlet Bahçeli’yle de el sıkıştı. Meclis açılışına TİP milletvekilleri katılmadı. Bahçeli, DEM Parti grubuyla da el sıkıştı.

CHP Lideri Özel, Erdoğan salona girdiğinde grup olarak ayağa kalkma kararı almalarını değerlendirdi. Özel, "Biz cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık bunda şaşılacak bir şey yok" dedi. Bazı CHP'li milletvekilleri, "Cumhurbaşkanı Genel Kurul'a geldiğinde ayağa kalkılacak" mesajının ardından Genel Kurulu’a girmeme kararı almıştı. CHP'li Uğur Bayraktutan, Engin Altay ve Okan Konuralp, salona giren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayağa kalkmayarak protesto etti. Genel Kurul salonuna giren diğer CHP'liler ise ayağa kalktı ama Erdoğan'ı alkışlamadı.

İKTİDARDAN ‘İÇ CEPHE’ VURGUSU

Açılış konuşmasını yapan Erdoğan, İsrail'in bir sonraki hedefinin Türkiye olduğunu öne sürdü. İşgale karşı Lübnan'ı desteklediklerini belirten Erdoğan, "İsrail’i çok net bir şekilde uyarıyorum, Lübnan’a kara harekatının sonuçları, geçmişteki işgallerine benzemeyecektir" dedi. Erdoğan, yeni anayasa çağrısını da tekrarladı. Yargının her türlü güçten bağımsız şekilde karar vereceğine inandığını da öne süren Erdoğan, "Yargı mensuplarımızın hiçbir güç tarafından tehdit edilmesine izin vermeyiz" dedi. Erdoğan’ın üstü kapalı tehditlerinden hemen önce MHP Lideri Bahçeli partisinin Meclis’teki grup konuşmasında tehditler savurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD dönüşü söz konusu kavramı kullanmasının ardından MHP Lideri Bahçeli de grup toplantısında aynı vurguyu yaptı. Bahçeli, "İç cephemizi hedef alanlar iyi duysun. Cumhur İttifakı'nı yaşatacağız” dedi. “Sarsılmaya çalışan iç cephemizdir. Buna izin vermeyeceğiz. Dağıtılmak istenen sapasağlam birliğimiz ve dirliğimizdir. Bizde sosyal medya suikastlerine boyun eğecek fıtrat yoktur" diye konuştu.

BAHÇELİ HALK TV VE CHP'Yİ HEDEF ALDI

Bahçeli, Sinan Ateş davasına da gönderme yaparak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir avuç MHP düşmanı ile adliye kapılarında düşüp kalkması tek kelime ile yüzsüzlüktür. Görülen bir cinayet davası vesilesi ile partimizi şerefsizce suçlamaktalar. Azmettirici ve katil arayanlar, timsah gözyaşları ile sabrımızı sınayanlar önce aynaya bakacaklar. MHP Ankara'da görülen malum davanın duruşmalarını takip etmektedir. Özgür Özel sana diyorum; iddiaların da aynen şahsın gibi çürüktür. Siyasi kışkırtmanın figüranı olmak bir hanımefendiye yakışmayacaktır. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, kanat çırpan akbabaların da kanatlarını yırtarız. Buradan sesleniyorum; Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın. MHP'yi çiğnetmem. Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, akbabaların da kanatlarını yolarız. 4 soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız."

TEHDİTLERE ASLA BOYUN EĞMEYİZ

Bahçeli’nin tehdit ettiği gazeteciler Murat Ağırel ve Barış Pehlivan, kendilerini tehdit eden Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ağırel, "Tehditler, hedef göstermeler ise bize vız gelir tırıs gider!" derken Pehlivan ise "Dört soytarı muhabirden” biriyim. Kayda geçsin" ifadesini kullandı. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, "Halk TV doğru haberleri olduğu gibi halkına aktarma sorumluluğundan geri adım atmayacaktır" yanıtını verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin tehditlerine yanıt vererek, "Tehditleriniz, vermeye çalıştığınız gözdağı ne bizleri ne de gerçeğin peşinde koşan gazetecileri sindiremeyecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden yapılan açıklamada ise şu görüşler yer aldı: “Gazetecilerin görevi siyasi cinayetleri, olayların arkasındaki kirli ilişkileri aydınlatmak ve kamuoyunu bilgilendirmektir. Türkiye’de siyasetçiler tarafından hedef gösterildikleri için 67 gazeteci öldürülmüştür. Ayrıca ülkemizde gazeteciler her gün hedef gösterilmekte, saldırıya uğramakta ve saldırganlar cezasızlıkla ödüllendirilmektedir. Bunun bir örneği de Sinan Ateş cinayetidir. Bu cinayetle ilgili haber yapan meslektaşlarımız sık sık siyasetçiler tarafından tehdit edilmektedir. Meslektaşlarımızın başına gelecek her türlü olumsuzlukta hedef gösterenleri sorumlu tutacağımızı bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız. İktidara ve muhalefete basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün korunması için sağduyu çağrısında bulunmayı sürdürüyoruz.”

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TETİK İŞARETİNE SUÇ DUYURUSU

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşması dün görüldü. Duruşmada, sanık ve avukatların beyanları alındı. Mahkeme, tetikçi Eray Özyağcı'nın gazetecilerin yaptığı ''tetik'' işareti nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Mahkeme Heyet Başkanı Mehmet Güven, önceki gün görülen celsenin bitiminde Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'nın basın için ayrılan kısımda oturan gazetecilere elini doğrultarak silah işareti yapması nedeniyle jandarma tarafından tutanak tutulduğunu ve tutanağın dava dosyası içerisine eklendiğini belirtti.