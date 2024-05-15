Meclis tasarruf dışında kalmasın

Haber Merkezi

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın açıkladığı kamuda tasarruf genelgesinin ardından Meclis’in tasarruf dışında kalmaması gerektiğini belirtti. Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a Başkanlık Divanı’nı olağanüstü toplayarak genelge hazırlamaları çağrısında bulundu. CHP’li belediyelere de seslenen Özel, "Belediyelerimizin hem bizim hem Cumhurbaşkanlığı genelgesine uymasını bekliyorum. CHP’li belediyeler geçmiş icraat pratiklerine bakıldığında yarı fiyatına iki kat iş yapar. Hem tasarrufluyuz hem verimliliğimiz yüksek" dedi.

TAKİP EDECEĞİZ

Bugün görülecek olan ve kararın açıklanması beklenen Kobani davasını güçlü bir heyetle takip edeceklerini bildiren Özel, ‘‘Bu davadan adalete uygun bir karar çıkmasını bekliyoruz" mesajını verdi. Özel, açıklanan tasarruf planı ile CHP’li belediyelerin yatırımlarının engellenmesi halinde, engellemeye çalışanlarla milletin huzurunda hesaplaşacaklarını söyledi.

Özel konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Kepez Belediye Başkanı’nın tutukluluk halinin kaldırılmasını ve kendisinin önünde sonunda zaten beraat edeceğini biliyoruz. Partisinin eş genel başkanıyken Sayın Demirtaş’ı, sayın eş genel başkanları ve 108 siyasetçiyi aldılar 18’ini içeride tutuyorlar. Kamuoyunun bildiği adıyla Kobani davası. Ama esasen HDP’li DEM’li siyasetçilerin siyasetten uzaklaştırılma kayyıma bahane üretme ve kendilerine adil bir yargılama süreci yaşatılmaksızın suçlandıkları kamuoyunda seçimlerin manipülasyonu içinde algı yönetimine başvurulmuş bir dava. Bu dava perşembe günü görülecek. Bu davayı da güçlü bir ekiple takip edeceğiz. Bu davadan adalete uygun bir karar çıkmasını bekliyoruz.”