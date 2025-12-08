Meclis'te bütçe görüşmeleri başladı: Bakanlar salonda yok

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin görüşmeleri bugün saat 12.00'de başladı.

Meclis Genel Kurul salonuna ilk gelen lider, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. AKP milletvekillerinin, Bahçeli’nin yanına giderek tokalaştığı görüldü. MHP’lilerin ardından salona DEM Parti heyeti girdi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile el sıkıştı. Ardından AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirloğlu DEM Parti sıralarına giderek heyet ile el sıkıştı.

BAKANLAR SALONDA YOK

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yerine oturmadan önce Bahçeli ve AKP heyeti ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tokalaştı. Salona üçüncü giren lider olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti grubunun alkışlarıyla karşılandı. Özel, DEM Parti, İYİ Parti ve MHP sıralarına giderek parti liderleriyle selamlaştı. Dervişoğlu, DEM Parti heyetiyle selamlaşmadı.

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe oturumu, saat 12.01’de açıldı.

CEVDET YILMAZ KONUŞUYOR

Bütçe görüşmeleri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunuş konuşmasıyla başladı.

Yılmaz konuşmasında özetle şunları söylüyor:

"Türkiye, son 23 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli ve vizyoner liderliğinde makroekonomik istikrardan kurumsal reformlara, altyapıdan sosyal politikalara kadar pek çok alanda dünyaya örnek olacak bir kalkınma hamlesi ortaya koymuştur. Bu süre zarfında, uluslararası gelişmişlik sınıflandırmasında alt-orta gelir grubundan üst-orta gelir grubuna kalıcı şekilde yükselen bir Türkiye inşa ettik. Bu sadece ekonomik bir başarı değil; güçlü bir devlet aklının, kararlı bir liderliğin ve milletimizin azminin ortak eseridir.

"YENİ BİR EŞİK NOKTASINA GELMİŞ BULUNUYORUZ"

Şimdi yeni bir eşik noktasına gelmiş bulunuyoruz. Türkiye artık yüksek gelirli ülkeler ligine girmeye hazırlanan bir ülkedir. Şunun altını özellikle çizmek isterim: Bu yürüyüş sadece rakamsal bir geçiş değildir; bu yeni aşama, niteliksel bir değişimin, yeni bir kalkınma hamlesinin başlangıcıdır. Bu yeni yolculuk; her alanda daha yüksek standartlara, daha ileri teknolojilere, daha güçlü kurumlara, daha kapsayıcı bir refaha yönelişin adıdır. Bu yolculuk, Türkiye Yüzyılı rotasında büyük bir dönüşüm hamlesidir. Bu kapsamda, 2026 yılı, Orta Vadeli Programımızın en kritik yılıdır. Çünkü 2026, hem attığımız adımların sonuçlarının görünür hale geleceği, hem de reformlarımızın meyve vereceği bir eşik yılı olacaktır. Bütçemiz tam da bu anlayışla huzurunuza getirilmiştir. 2026 bütçesi, yapısal dönüşümü hızlandıracak, yüksek gelir hedefini destekleyecek bir anlayışla hazırlanmıştır.

Makroekonomik ve finansal istikrar ile mali disiplin çizgisine bağlı kalarak hazırladığımız 2026 Bütçesi, deprem harici harcamaları kontrol altında tutan, kamu açığını kademeli olarak azaltan ve dezenflasyon sürecini kararlılıkla destekleyen bir yaklaşım taşımaktadır. Demokrasisi, eşsiz coğrafi konumu ve tarihi, mazlumlarla dayanışmayı esas alan geleneği, ekonomik ve kurumsal kapasitesi ve diplomasi gücü ile Türkiye Cumhuriyeti; bölgesel ve küresel barışa, istikrara ve adalete katkı sunan güvenilir bir aktör konumundadır.

Dış politikada, milli hak ve menfaatlerimizi merkeze almaya, Türkiye’nin küresel etkinliğini daha da artırmaya, savunma ve güvenlik alanında caydırıcı kapasitemizi geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. NATO Zirvesinden BM Taraflar Konferansı COP-31’e, Türk Devletleri Zirvesinden Antalya Diplomasi Forumuna, 2026 yılı ülkemizde tam anlamıyla bir Zirveler Yılı olacaktır. Bu zirveler daha güvenli, adaletli, sürdürülebilir ve barış eksenli bir dünya vizyonumuzu paylaşmanın da vesilesi olacaktır. Türkiye’nin istikrarını pekiştiren, kalkınma vizyonunu güçlendiren ve milletimizin huzur ile refahını kalıcı biçimde yükselten politikaları aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

Güçlü büyüme performansıyla milli gelirimiz, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023 itibarıyla ilk defa 1 trilyon dolar eşiğini aşarak 1 trilyon 130 milyar dolara ulaşmış, kişi başına düşen milli gelir ise 13 bin 243 dolar olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılında kişi başına düşen milli gelirimiz 15 bin doları aşmıştır. 2025 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla GSYH’nin dolar cinsinden yıllıklandırılmış büyüklüğü 1 trilyon 538 milyar dolar düzeyine yükselmiştir. Aynı dönemde yıllıklandırılmış kişi başına milli gelirin ise yaklaşık 17 bin dolar seviyesine çıktığı görülmektedir. Yıl sonu tahminimiz ise 17 bin 748 dolardır.

"BÜTÇE AÇIĞINI YENİDEN YÜZDE 3’ÜN ALTINDA OLAN ORTALAMA SEVİYEYE YAKLAŞTIRIYORUZ"

2026 Yılı Merkezi yönetim bütçesi kapsamında, 228 kamu idaresinin bütçesi bulunmaktadır. 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderlerinin 18 trilyon 979 milyar lira,bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 266 milyar lira olacağını öngörmekteyiz. Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,5 olarakgerçekleşmesi beklenmektedir.

Deprem nedeniyle bütçe açıklarında yaşanan arızi artış sonrasında, bütçe açığını yeniden Hükümetlerimiz dönemindeki yüzde 3’ün altında olan ortalama seviyeye yaklaştırıyoruz. Hükümetlerimiz döneminde mali disiplin her zaman temel önceliğimiz oldu. Bütçeyi faiz bütçesi olmaktan çıkararak hizmet bütçesi haline getirdik.

2002 yılında milli gelire oranla yüzde 14,3 olan faiz giderlerini oldukça düşük seviyelere indirdik.Nitekim, 2026 yılı bütçesinde, büyük oranda deprem harcamaları bağlantılı geçici yükselişe rağmen, faiz giderlerinin milli gelire oranının yüzde 3,5 seviyesinde olmasını öngörmekteyiz.

Bununla birlikte, 2026 yılı bütçemizin 29 milyar lira faiz dışı fazlavermesini hedefliyoruz.

"GENÇ VE DİNAMİK NÜFUSU BİR BEKA MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Sosyal yardım sistemimizi, aile odaklı, kapsayıcı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek yapıda konsolide ediyoruz. İşgücüne katılıma mâni olmayacak şekilde, bütünleşik yapıda bir sosyal yardım programının 2026 yılında pilot bir projeyle başlatılmasını, 2027 yılında ise yaygınlaştırmayı öngörüyoruz.

Genç ve dinamik nüfusu bir beka meselesi ve kalkınma stratejimizin merkezinde bir konu olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurduğumuz Nüfus Politikaları Kurulu ile bu alanda kapsamlı çalışmalar başlatmış bulunuyoruz. Doğum yardımlarından çocuk bakım hizmetlerine, annelerin çalışma hayatını kolaylaştırmaktan sağlık hizmetlerine geniş bir kapsamda adımlar atıyoruz. Kurduğumuz “Aile ve Gençlik Fonu” ile yeni evlilikleri teşvik ederek gençlerimize destek oluyoruz. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen proje ile evlenecek gençlere ekonomik, psikolojik ve sosyal destek sunarak, evliliklerinin sağlam temeller üzerine kurulmasını hedefliyor ve gençleri evliliğe teşvik ediyoruz. Proje kapsamında, aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimizden başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunulmasının yanı sıra evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz"

GENEL BAŞKANLAR KONUŞACAK

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partileri adına konuşacak.

AKP adına Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP adına Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç, Yeni Yol Partisi adına Grup Başkanı Bülent Kaya, Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen ve Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ konuşacak. Ayrıca DSP Genel Başkanı Mehmet Önder Aksakal ve DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar şahsı adına konuşma yapacak.

KESİNTİSİZ 14 GÜN SÜRECEK

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 1 Aralık’ta tamamlanan bütçe görüşmeleri bir hafta aranın ardından Genel Kurul’a gelecek. Genel Kurul’daki görüşmeler 8-21 Aralık arasında hafta sonları dahil kesintisiz sürecek. Genel Kurul, bütçenin ilk ve son günü saat 12.00'de, resmi tatil günleri dahil diğer günler ise saat 11.00'de toplanacak.

Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 9 turda ele alınacak. Bütçe maratonunun süreceği 8-21 Aralık tarihlerinde TBMM'ye görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılamayacak.