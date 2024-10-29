Meclis'te bütçe mesaisi yarın başlıyor

2025 yılı bütçe görüşmeleri ise yarın bütçenin geneli üzerinde yapılacak görüşmeler ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak. Bütçe sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapacak.

TBMM’de bütçe maratonu yarın (çarşamba) 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Geneli ile Sayıştay Raporları üzerinde görüşmeler ile saat 10.00’da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak.

Bütçe maratonunda 31 Ekim Perşembe günü ise TBMM bütçesi görüşülecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bütçe sunumunu yapması bekleniyor.

Ardından, belirlenen takvime göre bakanlıkların bütçeleri görüşülecek. Son olarak komisyona Cumhurbaşkanlığının bütçesi gelecek. Bakanlık ve kurumların bütçe görüşmeleri 29 Kasım Cuma günü tamamlanacak.

ARALIK AYI BAŞINDA GENEL KURUL'A GELECEK

Plan ve Bütçe Komisyonu, bütçe görüşmelerine her gün saat 10.00'da başlayacak. Günlük programının bitimine kadar çalışacak. 2025 yılı bütçesinin aralık ayının başında Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.