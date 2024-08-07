Meclis'te Can Atalay görüşmesi: Erkan Baş, Kurtulmuş ile bir araya gelecek

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Can Atalay gündemiyle yarın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelecek.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AYM'nin Can Atalay kararı sonrası görüşme talebinde bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’a randevu verdi.

Kurtulmuş ve Baş yarın saat 13.00’te Meclis’te TİP Hatay Milletvekili Can Atalay gündemiyle bir araya gelecek.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), AYM'nin Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin "yok hükmünde" olduğuna ilişkin gerekçeli kararını açıklamasının ardından Kurtulmuş'tan randevu talebinde bulunmuştu.

AYM kararı sonrası cezaevinde bulunan Can Atalay ise, "Tahliye edilmeyi ve zaten kaybettiğimi hiçbir zaman düşünmediğim vekilliğimin yeniden tanınmasını bekliyorum" açıklamasını yapmıştı.

Öte yandan partisi Atalay için milletvekilli kaydının yapılması ve özlük haklarının tesis edilmesi talebiyle TBMM Başkanlığı'na başvuruda bulunmuştu.