Meclis'te gerginlik: CHP, HSK seçiminden çekildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, 6 Mayıs 2025 Salı günü, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) Meclis kontenjanından gönderilecek beş adayın belirlenmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Seçimlere saat 18.30 sularında başlandı.

CHP SEÇİMİ TERK ETTİ

Seçimlerin birinci turunda herhangi bir adayın yeterli oyu alamaması üzerine ikinci tura geçildi. İkinci turun başında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubu, seçim sürecinde usul hataları yapıldığı ve iç tüzük ile anayasanın ihlal edildiği gerekçesiyle usul tartışması başlattı. Tartışmaların ardından CHP'li komisyon üyeleri, seçimden çekildiklerini açıkladı. Partinin, yaşanan gelişmelere ve çekilme gerekçelerine ilişkin kapsamlı bir açıklamayı yarın (7 Mayıs 2025) saat 10.30'da Meclis'te yapacağı öğrenildi.

10'UNCU YARGI PAKETİ ELEŞTİRİSİ

Toplantı sırasında söz alan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, komisyonda yaptığı konuşmada yargının mevcut durumuna ve gündemdeki 10'uncu yargı paketine dair sert eleştirilerde bulundu. Akdoğan şunları söyledi:

"HSK’ya seçtirdiğiniz isimlerle yargıyı ilçelerde, illerde rakiplerinizi telef etmek için kullanacaksınız bu yol yol değildir. İtirafçı bulduk diye söyleyip iftiracılarla iş tutmaktan kendini alamayan, bunu ayıp saymayanlar hukuk dağıtacaksa bu yol yol değildir. Yargıyı otokrasinin bir aparatı olarak görüp sopanın mukavemetini güçlendirmeye çalışmak, yol değildir. 10’uncu yargı paketiyle ilgili kamuoyuna yansıyan şeyler var. Kamu düzenini bozanlar değil, bozma tehlikesi yaratanlar, toplumun huzur ve sukûnunu bozduğu gerekçesiyle cezası 2 yıl yatarı 5 ay bir ceza alacaksa bu yol yol değildir.”