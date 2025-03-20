Meclis'te gerginlik: CHP'li Ali Mahir Başarır'a 'uyarma cezası' verildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, yerinden söz alan AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın, tutuklanan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'le ilgili açıklamaları üzerine tartışma yaşandı.

CHP milletvekilleri, Baykan'ın konuşması sırasında sıralara vurdu.

Başka bir milletvekili konuştuğu sırada Baykan ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır birbirlerine laf attı.

Meclis Başkanvekili Önder, diğer milletvekillerinin ayağa kalkarak sıralarının önlerine yürümesi ve tartışmanın devam etmesi üzerine birleşime ara verdi.

Tartışma, verilen ara sırasında da devam etti.

CHP'Lİ BAŞARIR: ÖZÜR DİLEMİYORUM

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Başarır'ın kolonya şişesi fırlatmasının ardından verilen ara sonrasında oturumu yeniden açtı.

Yaşananları "nahoş hadise" olarak nitelendiren Önder, böyle bir fiziki davranışın bir grup başkanvekili tarafından yapılmasının, olayın vahametini artırdığını vurguladı.

Fırlatılan kolonya şişesini kavaslar aracılığıyla CHP'li Başarır'a gönderen Önder, kolonyanın atılmak için değil, ikram edilmek için olduğunu söyledi. Önder, Başarır'dan verilecek bir arada özür eşliğinde AKP milletvekillerine kolonya ikram etmesini istedi.

Bunun üzerine söz alan Başarır, hassas bir dönemden geçildiğini hatırlattı.

Partilerinin ve 86 milyonun büyük bir üzüntü ve kızgınlık içerisinde olduğunu dile getiren Başarır, AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın yürütülen bir soruşturma dosyası hakkında konuştuğunu kaydetti.

Kolonya şişesini AKP sıralarına doğru değil, başka bir yere doğru attığını belirten Başarır, gizlilik kararı olan dosya hakkında konuşulup, cezaevinde bulunan suçsuz insanların hedef gösterildiğini kaydederek, "Özür de dilemiyorum" dedi.

UYARI CEZASI

Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Önder, oturuma ara vererek, grup başkanvekillerini görüşmeye davet etti.

Daha sonra oturumun yeniden açılması üzerine grup başkanvekilleri tartışmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Başarır da özür dilemeyeceğini yineleyerek, kendisine ceza verilmesini istedi.

Yapılan konuşmaların ardından kararını açıklayan Meclis Başkanvekili Önder, "İki önceki oturumdaki Sayın Ali Mahir Başarır'ın eylemi İçtüzük'ün 157. maddesinin birinci fıkrasının iki numaralı bendinde yer alan sükuneti ve çalışma düzenini bozma kapsamında olup, uyarma cezası gerektirdiğinden kendisine İçtüzük'ün 158. maddesine göre uyarma cezası veriyorum" dedi.