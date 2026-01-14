Meclis'te gerginlik: Vekiller birbirine girdi

TBMM Genel Kurulu'nda AKP'liler ile CHP'liler arasında arbede yaşandı. Ankara'da yaşanan su krizinin tartışıldığı Meclis'te konuşan bir AKP'linin İsmet İnönü'den bahsetmesi üzerine milletvekilleri birbirlerinin üzerinde yürüdü.

Gündem dışı konuşmalar sırasında AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İsmet İnönü'nün ismini anmadan "Geldi İsmet, gitti kısmet. Sizin çocuklarınızın isimlerine bakıyorum ne bir tane İsmet var ne Kemal var ne Mustafa var" deyince CHP sıralarından tepki gösterildi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP'li Yıldırım'a "Bu sözleri kimse söylüyorsun? Eğer bunu İsmet Paşa için söylüyorsan yazıklar olsun" dedi. Sonrasında tartışma büyüdü.

Araya giren TBMM Başkanvekili Pervin Buldan da "Kimse çocuğuna hangi ismi takacağına kimseden izin almaz." dedi.

Oturuma ara verildi. Arada AKP'li Adem Yıldırım sözlerini tekrarlayınca bu kez CHP'li milletvekilleri Yıldırım ve AKP'li vekillerin üzerine yürüdü.