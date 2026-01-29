Meclis'te görev yapmıştı: Serdar Özkanatoğlu'nun cansız bedeni bulundu
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın eski danışmanı Serdar Özkanatoğlu, Mamak’taki Mavi Göl’de ölü bulundu. Özkanatoğlu’nun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın bir dönem danışmanlığını yapan Serdar Özkanatoğlu'nun, Mavi Göl'de cansız bedeni bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Mamak ilçesindeki Mavi Göl'de meydana geldi. CHP'li Akdoğan'ın eski danışmanı Serdar Özkanatoğlu, 2 gün önce eşiyle tartışıp evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Özkanatoğlu'na ulaşamayan ailesi, polise kayıp ilanında bulundu.
Dün (28 Ocak) Mavi Göl'de ceset bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma ekipleri, cesedin Özkanatoğlu'na ait olduğunu belirledi. Özkanatoğlu'nun eşine "Hakkınızı helal edin" şeklinde bir mesaj attığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Serdar Özkanatoğlu’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Özkanatoğlu'nun cenazesi, bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.