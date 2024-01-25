Meclis'te HÜDAPAR ile "faili meçhul" tartışması

CHP ile HÜDAPAR arasında "faili meçhul" tartışması yaşandı. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın AKP'ye yönelik olarak "Sizler, Gaffar Okkan'ın katillerini, domuz bağcılarını bu kutsal çatı altına alanlarsınız" eleştirisi üzerine HÜDAPAR yanıt verdi, AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise faili meçhul cinayetlerin yoğun olarak yaşandığı dönemde SHP'nin iktidar olduğunu söyleyerek HÜDAPAR'ı savundu.

CHP ile HÜDAPAR arasında "faili meçhul" tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da Saadet Partisi'nin "İstanbul'da kentsel dönüşüm", İYİ Parti'nin "Geçim sıkıntısı", DEM Parti'nin "Mesleki Eğitim Merkezleri" ve CHP'nin "Faili meçhul cinayetler" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

FAİLİ MEÇHULLERİ AYDINLATALIM TALEBİNE RET

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da faili meçhul cinayetlere değinerek "Gelin Türkiye'yi bu ayıptan kurtaralım. TBMM'nin en büyük görevleri faili meçhul cinayetleri aydınlatmaktır. Türkiye bu ayıplarla yaşayamaz, gelişemez. Faili meçhul cinayetlerin arkasındaki güçleri ortaya çıkaramadığımız sürece memleketimizi aydınlığa kavuşturamayız." diye konuştu.

Akdoğan'ın, AKP'ye yönelik olarak "Sizler, Gaffar Okkan'ın katillerini, domuz bağcılarını bu kutsal çatı altına alanlarsınız" eleştirisini üzerine HÜDAPAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, yerinden söz aldı. Demir, "CHP Türkiye'nin bütün sorunların bir tarafa bırakıp HÜDAPAR'ı hedef alarak siyasetini bunun üzerinden yapıyor. HÜDAPAR, 2012 yılında kurulan bir partidir. Çok önceden meydana gelen olayları HÜDAPAR'a mal ediyorsunuz. O zaman biz de CHP'nin tek parti döneminde işlenen cinayetleri, katliamları sizden sorumlu tutarız, size 'katil, canisiniz' diyeceğiz." dedi.

Demir'e cevap veren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da terör örgütü Hizbullah'ın Gaffar Okkan cinayetini işlediğini, bu yönde hiçbir tartışma olmadığını kaydetti.

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmediklerine ilişkin açıklamasını hatırlatan Başarır, "Sizin Genel Başkanınız 'Türkiye'de özerkliği tartışabiliriz' dedi. Benim kızgınlığım AK Parti'nin sizi Parlamento'ya taşımasıdır. Sizin ne işiniz var bu Parlamento'da? Ben rahatsızım, siz bu ülkede özerkliği tartışamazsınız. Siz Cumhuriyetten bugüne kadar bizim partimizi tartışabilecek en son parti ve milletvekilisiniz." diye konuştu.

AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise faili meçhul cinayetlerin yoğun olarak yaşandığı dönemde SHP'nin iktidar olduğunu söyleyerek HÜDAPAR'ı savundu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine geçildi.