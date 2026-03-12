Meclis'te "İBB davası" gerilimi: CHP ve MHP arasında "samimiyet" tartışması

TBMM Genel Kurulu’nda CHP’nin, kamuoyunda "İBB davası" olarak bilinen duruşmaların TRT’de canlı yayınlanmasına ilişkin önergesi görüşülürken CHP ile MHP grupları arasında "samimiyet" tartışması yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, MHP’nin sözlerinin arkasında olup olmadığını görmek için, "Eğer sözlerinin arkasındalarsa buradan 'evet' oyu versinler. Biz burada bir samimiyet testi yapıyoruz" derken, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise MHP olarak görüşlerinin arkasında olduklarını ancak CHP’nin davayla arasına "kurumsal bir set çekmesi" gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik "İBB Davası" duruşmalarının TRT tarafından canlı yayınlanmasına ilişkin önergesinin görüşmeleri esnasında CHP Grubu ile MHP Grubu arasında, "samimiyet" tartışması yaşandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'nin önerisine ilişkin söz alarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak görüşlerinin arkasında olduklarını vurguladı.

"'EĞER BU KABUL EDİLSEYDİ TRT'DEN YAYINLANACAKTI' ANLAYIŞI YANLIŞTIR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de duruşmaların TRT'de canlı yayınlanmasını çok kez dile getirdiğini hatırlatan Akçay, "Cumhuriyet Halk Partisinin bu grup önerisi bu konunun bir araştırma komisyonu kurularak veya genel görüşme şeklinde görüşülmesi talebidir. Bunun kabul edilmesi dahi TRT'den yayınlanmasını sağlayacak bir husus da değildir. O bakımdan yani bu bir yasa teklifi görüşmesi de değildir. Bu görüşmeyle şöyle bir izlenim doğmaz: 'Eğer bu kabul edilseydi TRT'den yayınlanacaktı' anlayışı yanlış bir anlayıştır" dedi.

"SÖZLERİNİN ARKASINDALARSA 'EVET' OYU VERSİNLER"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Akçay'in ardından söz talebinde bulunarak, önergenin 9 Mayıs 2025 tarihinde verdiklerini, ardından Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla birlikte 2 Aralık 2025 tarihinde TBMM Başkanlığına önergeyi sunduklarını söyledi.

MHP'nin görüşmeler esnasında ret oyu verdiklerini hatırlatan Günaydın, "Eğer orada 'evet' oyu verseydiniz bu bir kanun teklifine dönüşecekti ve zaten TRT'den yayınlanacaktı. Bugün İç Tüzük 37'den yeniden onu buraya getirme imkanı yok. Meclisin maalesef mevzuatı buna uygun değil" ifadelerini kullandı.

Günaydın, Devlet Bahçeli'nin "Biz söylediğimizde haksız mıydık?" sözünü de anımsatarak, "samimiyet testi" yaptıklarını söyledi. Günaydın, "Eğer sözlerinin arkasındalarsa buradan 'evet' oyu versinler, yoksa burada 'Evet oyu versek de zaten yayınlanmayacak' demelerinin bir anlamı yok" diye konuştu.

"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK BİZ BU DAVANIN HİÇBİR YERİNDE DEĞİLİZ"

AKP Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, herkesin adil yargılanma hakkı olduğunu kaydederek, "Her suç işleyenin de suçunun cezasını görmesi gerektiği de hem mevzuatın hem de kamuoyunun talebi. Dolayısıyla bu konuda biz hiç kimseye bir iftirada bulunmuş değiliz" dedi.

AKP ve Cumhur İttifakı olarak bu davanın "hiçbir" yerinde olmadıklarını öne süren Akbaşoğlu, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun beraber yol yürüdüğü, 'sağ kolu' diye nitelendirilen kişilerin çeşitli itirafları, çeşitli şikâyetleri üzerine ortaya çıkan bir dava var. Yani şikayet eden CHP'li, şikayet edilen CHP'li. Kendi aralarındaki para kavgaları, iktidar kavgalarıyla ilgili bu yargılama zaten bunu açığa kavuşturacak. Dolayısıyla bu bir siyasi dava değil, bu bir hukuki dava" iddialarında bulundu.

"CHP BU DAVALARLA İLGİLİ KURUMSAL SEDDİNİ ÇEKMELİ"

Erkan Akçay, CHP Grup Başkanvekili Günaydın'ın konuşmasına ilişkin söz alarak yanıt verdi. Akçay, şu ifadeleri kullandı:

"MHP'nin görüşünü samimiyet testine tabi tutmanıza hakkınız yok ama bizim MHP olarak CHP'ye bir tavsiyede bulunma hakkımız var. Cumhuriyet Halk Partisi, bu İmamoğlu davası ekseninde bu davayla ilgili iddialarla arasına kurumsal olarak bir set çekmemiştir, bu davaların adeta balıklama atlayıp bir tarafı haline gelmiştir. Bizim de tavsiyemiz, bu davalarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal seddini çekmesi ve meseleyi yargıya havale etmesidir. Binlerce avukatları var. Türkiye'de bir yargı olduğuna da inanıyoruz. Kendilerine güveniyorlarsa kurumsal olarak bunu yapsınlar."

Günaydın ise, her siyasi partinin aldığı kararlara saygılı olduklarını belirterek, "Burada MHP'nin Sayın Genel Başkanının kürsüden defalarca vurguladığı konuya burada MHP milletvekillerinin aynı doğrultuda oy kullanıp kullanmayacaklarına bakacağız; bu bizim açımızdan bir samimiyet testidir. Siz de aynı samimiyet testini CHP için yapabilirsiniz" dedi.

MHP Grubu ile CHP Grubu arasında yaşanan tartışmanın ardından Başkanvekili Buldan önergeyi oylamaya sundu. CHP'nin genel görüşme önergesi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.