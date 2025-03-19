Meclis'te İmamoğlu protestosu: Görüşmelere ara verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında olduğu 100'den fazla kişinin İBB'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

CHP'li milletvekilleri gözaltıları, gündemdeki konuları görüşmek üzere saat 14.00'te toplanan Meclis Genel Kurul'unda yaşananlara tepki gösterdi. Meclis kürsüsüne çıkan CHP'li milletvekilleri oturumu protesto etti.

CHP grubu adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te yaptığı konuşmada "Bugün yapılan bu saldırırı, bu operasyon tarihe kara bir leke olarak geçecek, '19 Mart darbesi' olarak anılacaktır. CHP bitirilmeye çalışırken Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorsunuz. Dünya basınına bakın... Türkiye'yi, demokrasiyi ne hale getirdiniz? Hukuku ayaklar altına aldınız. Biz dimdik ayaktayız. Korkmayacağız, sinmeyeceğiz..." ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU 86 MİLYON İÇİN UMUTTUR"

Başarır şöyle devam etti: "İmamoğlu sizin için kabus olabilr, tek adam için kabus olabilir ama 86 milyon için umuttur. Umutları yargı kararlarıyla söndüremezsiniz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı adayının önünün kesemezsiniz. 86 milyonu hafife alıyorsunuz, alamazsınız."

Başarır, konuşmasını sürdürürken CHP'li milletvekilleri de krüsüye çıktı. Tepkilerin devam etmesinin ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime 20 dakika ara verdi