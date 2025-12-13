Meclis'te kabul edildi: Bireysel emeklilikte değişen ne oldu?

Meclis’te kabul edilen torba kanunla birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi’nde değişiklik yapıldı.

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda yapılan değişiklikle Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı oranı (%30), Cumhurbaşkanı tarafından yüzde ellisine kadar artırmaya ve sıfıra kadar indirmeye yetkili olması sağlandı. Diğer bir deyişle devlet katkısı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki dudağı arasında kaldı.

AMAÇ NEYDİ?

Değişikliğin amacı ise “Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sisteminde tasarrufların artırılması, sistemin etkinliğinin artırılarak hedeflenen fon büyüklüklerine ulaşılması, kamu mali dengesinin gözetilmesi ve büyüyen fonların finansman ve yatırımlara dönüşmesinde dengeli büyüme sağlanmasını teminen devlet katkısı oranının mali hedefler doğrultusunda belirlenmesi” olarak açıklandı.

AMAÇ BES'E TEŞVİK

Peki bu değişiklikle değişen ne oldu?

Çalışma Yaşamı Uzmanı ve BirGün Yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik değişikliğin BES’i daha fazla teşvik etmek için yapıldığını söyledi. Çelik şunları söyledi: “Bireysel sigortalılığı cazip hale getirmek için yapılan bir değişiklik diye düşünüyorum. Bireysel emeklilik sistemine birçok insan otomatik katıldı. Ancak ayrılanlar oldu. Bu değişiklik de sistemde insanları tutmak için yapılmış bir düzenleme. Kamu emeklilik sistemine destek azaltılırken burada artırılmaya çalışılması özel sigortacılığın teşviki.”

“Bazıları bunu devlet katkısı azalacak diye yorumladı” diyen Çelik, “Böyle olacağını sanmıyorum. İnsanları sistemde tutmak için devlet katkısı artacaktır” diye konuştu.

***

BÜTÇEDE DE BES'E ÖZENDİRME VAR

Diğer yandan 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre derlediği bilgilere göre, Finansal Sistemin Geliştirilmesi ve Sigortacılık Programı'nın ödeneği bu yıl 306,2 milyar lira olurken, gelecek yıl için 359,3 milyar lira olarak öngörüldü.

Söz konusu ödenek, 2027 yılı için 872 milyar 670 milyon lira, 2028 yılı için de 1 trilyon 136 milyar 200 milyon lira olarak belirlendi.

Bütçe teklifine göre, BES katılımcı sayısının yıl sonunda 17 milyon 850 bine, 2026'da 18 milyon 400 bine ulaşması bekleniyor. Bu sayının 2027'de 19 milyona, 2028'de de 19,5 milyona çıkarılması hedefleniyor.

Kişi başına prim üretiminin de 2025 sonunda 14 bin 612 lira, gelecek yıl 17 bin 561 lira, 2027 yılında 20 bin 295 lira ve 2028'de de 23 bin 273 lira olacağı hesaplanıyor.

BES'ten kısmen ödeme alınabilecek durumlar, bedelli askerlik, hac ibadeti gibi yeni alanları içerecek şekilde genişletilecek.

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES'e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecek.