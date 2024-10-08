Meclis'te kapalı 'İsrail' oturumu: Fidan ve Güler bilgilendirmede bulunacak

TBMM Genel Kurulu’nda, İsrail’in saldırıları ve bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili bugün kapalı oturum düzenlendi.

Oturumu açan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde emin adımlarla ilerlemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "Bölgedeki bu ateşin söndürülmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz" dedi.

FİDAN VE GÜLER KONUŞMA YAPACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in gündem dışı konuşma yapmasını içeren talebi yerine getireceğini belirten Kurtulmuş, Danışma Kurulunun, konuyla ilgili önerisini okuttu.

Öneriye göre, bugünkü birleşimde, TBMM İçtüzüğüne göre yürütme tarafından yapılacak gündem dışı konuşmalarda her bir bakana 30'ar, takip eden konuşmalarda siyasi parti gruplarına 20'şer dakika süre verilecek.

TBMM'de grubu bulunmayan partilerden 2 milletvekiline de 5'er dakika söz verilecek.

Genel Kurulda, yürütme tarafından yapılacak gündem dışı konuşmalar ile takip eden konuşmaların ardından gündeme geçilecek.

Gündem dışı konuşmalara geçilmeden önce, AKP'nin, görüşmelerin kapalı yapılmasına ilişkin önergesi işleme alındı ve kabul edildi.

KAPALI OTURUMA GEÇİLDİ

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışındaki dinleyicilerin ve görevlilerin dışarıya çıkmaları gerektiğini belirtti.

İdare amirlerinden salonun boşaltılmasını isteyen Kurtulmuş, daha sonra hazırlıklar için birleşime ara verdi.

Kapalı oturuma geçildiği için, yeminli stenograflar ile görevliler dışındakiler salon dışına çıkarıldı. Meclisteki Genel Kurul salonuna bitişik basın büroları ve kulisler de boşaltıldı.

Genel Kurul, aranın ardından kapalı oturuma geçti.

KAPALI OTURUM HAKKINDA

Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayımlanabilecek. Bilgilendirmenin ardından kapalı oturum sona erecek.