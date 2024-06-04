Meclis'te kayyum protestosuna iktidar vekillerinden saldırı

DEM Parti'nin Hakkari Belediyesine kayyum atanması sebebiyle TBMM Genel Kurulu'nda başlattığı kürsü işgali protestosu sırasında AKP'liler, DEM Partili vekillere saldırdı, arbede yaşandı. Protesto sırasında "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atan DEM Partililere AKP'liler ise tepki olarak "Kahrolsun PKK, Meclis'te terörist istemiyoruz" diye karşılık verdi. İki grup arasındaki arbede, muhalefet milletvekillerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

DEM Parti milletvekillerinin Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda başlattığı kürsü işgali protestosu sırasında DEM Partililer ve AKP'liler arasında arbede yaşandı. DEM Parti'nin kürsü işgali protestosunu sonlandırmaması üzerine TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca "gürültü ve kavga sebebiyle çalışmalarımıza devam edemiyoruz" diyerek Genel Kurul'un bugünkü birleşimini kapattı.

DEM Partililer "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atarken AKP'liler ise tepki olarak "Kahrolsun PKK, Meclis'te terörist istemiyoruz" diye karşılık verdi.

Bir süre karşılıklı slogan atmalarının ardından AKP milletvekilleri DEM Parti milletvekillerinin ellerindeki dövizlere müdahale ederek parçaladı. Dövizler havada uçuştu. AKP ve DEM milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü, karşılıklı bağrışmalar yaşandı. Araya muhalefet milletvekilleri girerek iki tarafı ayırmaya çalıştı. Muhalefet milletvekillerinin sakinleştirme çabaları sonucu AKP ve DEM Partililer arasındaki arbede son buldu.