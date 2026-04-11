Meclis'te kritik hafta: Site aidatlarında yeni dönem başlayacak

AKP milletvekillerinin hazırladığı ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifiyle site aidatlarında yeni dönem başlayacak.

Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre, site aidatlarına sınırlama getiren düzenlemenin de yer aldığı yasa teklifi gelecek hafta TBMM Genel Kurul gündemine alınarak yasalaştırılacak.

AKP kaynakları mayıs ayının başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerdeki sitelerde genel kurulların yapılacağı bir dönem olacağını belirterek, mayıs ayı gelmeden teklifin hızla yasalaştırılmasının planladığını açıkladı.

AİDAT ARTIŞLARINA SINIR GETİRİLECEK

Site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde yer alan düzenleme ile site aidat artışlarına sınır getirilmesi, site yönetim şirketlerinin bakanlık denetimine alınması ve kat maliklerinin karar süreçlerinde daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor. Son dönemde özellikle lüks konutlarda site aidatlarının kiralarla yarışır hale gelmesi üzerine düzenlemeye gidilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştı.

Kanun teklifi ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nun, yöneticinin görevlerini düzenleyen hükmünde değişikliğe gidiliyor. Yapılan yeni düzenlemeye göre, yöneticiler, ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri, asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden işletme projesi onaylanıncaya kadar avansın toplanmasından sorumlu olacak.

YETKİ KAT SAHİPLERİ KURULUNA VERİLECEK

Yöneticinin toplayacağı avans miktarına kat malikleri kurulunca onaylanma şartı getirilerek keyfi aidat belirlemesinin önüne geçiliyor, aidat arttırma yetkisi kat malikleri kuruluna veriliyor. Buna göre, işletme projesi kat malikleri genel kurulunda onaylanacak. Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa en geç 3 ay içinde kat malikleri kurulunda onaylanıncaya kadar yönetici gecikmeksizin geçici bir işletme projesi yapacak.

Bu proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilecek ve en geç 3 ay içinde aynen veya değiştirilerek kabulüne yönelik genel kurulda karar alınacak.