Meclis'te kulisler hızlandı: Asgari ücret ve emekli aylığı için hangi rakamlar öne çıkıyor?

Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler düşünülürken, bu düzenlemelerin 2025’ten önce gerçekleşmesi mümkün görünmüyor. Asgari ücrete yapılacak zam konusunda da çalışmalar yürüten iktidar partisi asgari ücretin muhtemel tutarına ilişkin etki analizleri yapıyor.

AKP, ocak ayı için en düşük emekli aylığının ne kadar olacağına ilişkin etki analizlerini çıkarırken en düşük emekli aylığının 14 ile 16 bin TL arasında olacağı varsayımıyla bunun bütçeye etkisi hesaplanıyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Gözler Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu’na çevrilmiş durumda. 2025 yılı asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin kulislerde 23 ile 25 bin rakamı konuşulmaya başlandı.

Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmadığından, ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam beklentisinin de yüksek olacağı tahmin ediliyor. Değişik rakamların bütçeye getirisini hesaplanıyor. Etki analizlerinin aralık ayından önce raporlanması bekleniyor.

ekonomim.com'dan Besti Karalar'ın aktardığına göre, AKP'li kaynaklar, Meclis’in yoğun gündemi nedeniyle, çok olağanüstü bir durum olmadığı sürece yılbaşına kadar ekonomi düzenlemeleri içeren yeni bir torba teklifin gündemlerinde olmadığını dile getirdi.

ENFLASYON ORANINDA ARTARSA 24 BİN 142 LİRA OLACAK

Ekonomi yönetimi temel prensip olarak asgari ücreti beklenen enflasyon oranında artırmayı öngörüyor. OVP’de 2025 yılı enflasyonu yüzde 17.5 olarak öngörülüyor. Ancak bu orandaki artışın Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda kabul edilmesi çok mümkün görünmüyor. Çünkü asgari ücrete bu yıl başında tek artış yapıldı ve ocak ayından bu yana aynı ücret ödeniyor. Eğer 2025 için öngörülen yüzde 17.5’lik enflasyon oranında artırılırsa asgari ücret 19 bin 977 lira olacak. Asgari ücret gerçekleşen enflasyon (yüzde 42) oranında artırılırsa 24 bin 142 lira olacak. Eğer asgari ücret 25 bin liraya çıkarsa artış oranı yüzde 47.04, 23 bin liraya çıkarılırsa yüzde 35.27 oranında artış yapılmış olacak.

Öte yandan Bakan Işıkhan’ın açıklaması da 25 bin lirayı işaret ediyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Yeni Şafak Gazetesi’ne yaptığı açıklamada asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceğini bildirdi.

Işıkhan’ın açıklamaları en az 25 bin liralık asgari ücreti işaret ediyor. Çünkü geçen yıl Ocak-Temmuz döneminde 10 bin 8 lira olan asgari ücret, yılın ikinci yarısında 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Bu yıl ise yüzde 65’lik artışla 17 bin 2 liraya çıkarılmıştı.

10 BİN 989 ALTINDAKİ EMEKLİ AYLIKLARI İÇİN YASA ŞART

Yılın ikinci yarısındaki enflasyon emekli aylıklarıyla memur maaşlarını da doğrudan etkileyecek. Bu oran emekli aylıklarına olduğu gibi yansıtılacak, memurlar ise toplu sözleşme ile aldıkları yüzde 10 ile gerçekleşecek enflasyon arasındaki farkı alacaklar.

Ancak eğer bir yasal düzenleme yapılmazsa kök ücreti 10 bin 979 lira ve altında olup aylığı 12 bin 500 liraya tamamlanan emekliler için herhangi bir ücret artışı olmayacak. Çünkü 10 bin 979 liralık kök ücrete ikinci yarıdaki olası yüzde 13.85’leik enflasyon eklenince 12 bin 500 liraya çıkıyor. İkinci yarıdaki enflasyon yüzde 13.85 olursa kök maaşı 12 bin 500 lira olanlar 14 bin 231 lira almaya başlayacaklar.