Meclis'te "Kürt illeri" tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2026 bütçe görüşmeleri sırasında, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında "Kürt illeri" ifadesi üzerinden bölücülük tartışması yaşandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşülüyor.

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, bütçede yaptığı konuşmada, ulaşım yatırımlarında bölgesel eşitsizliklere dikkat çekti.

Sarıtaş, hava ve kara yolları ile raylı sistem projelerinin büyük ölçüde batı illerine yoğunlaştığını, "Kürt illerinde" ise projelerin ya geç başladığını ya da yıllarca tamamlanmadığını belirterek, ulaşım ve iletişim hizmetlerindeki bu eşitsizliğin yurttaşların günlük yaşamını ve ekonomik faaliyetlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

MEHMET MUŞ: KÜRT İLLERİ DİYE BİR İL YOK

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, DEM Partili Sarıtaş'ı, konuşmasında "Kürt illeri" ifadesini kullandığı gerekçesiyle uyardı. Muş, "Öyle 'Kürt illeri' diye bir il yok, bizde 81 il var" dedi.

Muş'un açıklamasının ardından İYİ Parti ve DEM Partili vekiller arasında bölücülük tartışması yaşandı. Tartışma, komisyon tutanaklarına şöyle yansıdı:

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın: 'Kürt illeri' diyerek ayrımcılığı siz yapıyorsunuz. Coğrafyayı bölmeye çalışıyorsunuz.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu: Aleviysek Alevi'yiz, Kürtsek Kürt'üz; Allah, Allah.

Yavuz Aydın: Barış dili altında yapıyorlar.

Çiçek Otlu: Ne dedik sana ya, 'Kürt ili' diyerek hakaret mi ettik.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş: Anayasa'nın 123'üncü, 126'ncı maddeleri var, idarenin bütünlüğü ve kamu tüzel kişiliği... Burada böyle bir 'Kürt illeri' ifadesi diye bir şey yok Anayasa'da. Merkezi idarenin yine kanunla belirlenir, kanunlarda da yok. Ayrıca, Anayasa'nın 3'üncü maddesinde devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu ifade edilir. Dolayısıyla, söylemleriniz bu saydığım 3 Anayasa maddesine aykırıdır.

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan: Biliyorsunuz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kürt illeri, Kürdistan, Kürt bölgeleri, Trakya, İç Anadolu, Anadolu gibi coğrafi tanımlamalar hep yapılmıştır. Burada kastımız elbette ki bir ayırımcılık değildir, bu öyle bilinmeli, öyle de anlaşılmalı. Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı yerlere 'Kürt illeri' denilir yani başka ne denilebilir ki; bu, tarihsel bir şey ve coğrafi olarak da öyle. Şimdi, biz Urfa'ya, Mardin'e, Şırnak'a Hakkâri'ye ne diyeceğiz? Arap illeri desek bir sorun olmuyor.

"BU, BÖLÜCÜLÜKTÜR"

Yavuz Aydın: Türkiye Cumhuriyeti illeri...

Kamuran Tanhan: Türkiye Cumhuriyeti'nin illeri tabii ki ama Kürt illeri...

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta: Arkadaşlar, 'Kürt illeri' kavramını kullanıyorlar. Ondan sonra siz Sayın Başkan ikaz ediyorsunuz haklı olarak. Ondan sonra aslında tekrar bir propaganda yapmak için ellerine bir araç daha veriyoruz, bir iki dakika daha konuşuyorlar yani bunu bir sonlandırmamız lazım. Bu ikinci sözü vermeyin. Burada Sayın Başkan, apaçık bölücülük yapılıyor.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez: Bölücülük olarak algılanmazsa bölücülük olmaz.

Erhan Usta: Burada iyi niyet falan yok, bunu asla kabul etmiyoruz.

Onur Düşünmez: Bölücülük değil.

Çiçek Otlu: Sana değil, coğrafyayı söylüyor ya.

Erhan Usta: Başından sonuna kim burada 'Kürt ili' derse hepsini reddediyoruz. Bakın, bu, bölücülüktür; bu, bölücülüktür.