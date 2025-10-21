Meclis'te namuslu-namussuz gerginliği

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, seçim bölgesi Elazığ'ın büyük bir bölümünü yaz döneminde dolaştığını söyledi. Köylerde iletişim altyapısının yetersiz olduğunu belirten Işıkver, "Kırsal bölgelerde elektrik iletim hatları eski, voltajları düşüktür." diye konuştu.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, dijital oyun platformu Roblox'a Türkiye'den erişimin açılmasını istedi.

Yerinden söz alan AKP Siirt Milletvekili Mervan Gül ise CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın 19 Ekim'de partisinin Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Başarır da yerinden kalkarak Gül'e cevap verdi. AKP Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ile Başarır arasında sözlü tartışma yaşandı.

NE OLMUŞTU

Başarır Bursa'daki il kongresinde 19 Ekim'de Erdoğan'a seslenerek “Çatlasa da patlasa da, çıldırsa da, kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri’de. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi" demişti.