Meclis'te Saliha Ozan için eylem: Boşanmak istediği erkek tarafından katledildi

6284 kapsamında koruma talebinde bulunan TBMM çalışanı Saliha Ozan, boşanmak istediği Salih Akkaş tarafından katledildi.

Saliha Ozan için Meclis'te Halkla İlişkiler Binası önündeki merdivenler eylem düzenlendi.

Saat 13:00'te gerçekleşen eylemde bir dakikalık sessiz oturma eylemi yapıldı. Eyleme Meclis çalışanlarının yanı sıra çok sayıda milletvekili de katıldı.

Yapılan çağırda "Tüm çalışma arkadaşlarımızı bu anlamlı anmaya katılmaya, erkek şiddetiyle mücadeleye davet ediyoruz" denilmişti.

SİLAHLI ÖLÜM TEHDİTLERİ MAHKEMEYE SUNULMUŞ!

Saliha Ozan'ı bıçakla saldırarak katleden Salih Akkaş'ın silah ve ölüm tehditlerinde bulunduğu açığa çıktı.

Boşanmak için birkaç defa harekete geçen Ozan’ın Mayıs 2024’te dava dosyası için hazırladığı dilekçede sürekli ve sistematik olarak fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığını, fail Akkaş’ın kendini tehdit ettiğini belirttiği öğrenildi.