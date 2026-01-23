Meclis'te 'tabut' krizi: Genel Kurul’da arbede yaşandı

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında konuşması için söz verilen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Genel Kurul kürsüsüne "Emeklinin ruhuna el-Fatiha" yazılı mezar taşı görseli ve ölen emeklilerin fotoğraflarının bulunduğu tabut maketiyle çıkmak istemesi üzerine gerginlik yaşandı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Ağbaba ve CHP'li milletvekillerine, "Bir dakika beyler, bunları kürsüye getiremezsiniz. Alın şunları" diye tepki gösterdi.

CHP'li milletvekillerinin ısrarı üzerine TBMM Başkanvekili Adan, birleşime beş dakika ara verdi.

ADAN'DAN AĞBABA'YA İÇTÜZÜK UYARISI

Aranın ardından TBMM Başkanvekili Adan, TBMM İçtüzüğü'ndeki Genel Kurul'un çalışma düzenini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"İçtüzüğün 160. maddesinin 6. bendi gereğince Genel Kurul'un çalışma düzeni ve huzurunu bozucu döviz, pankart benzeri materyali getirmek ve kullanmak yasaktır. Yine 2016 yılında siyasi parti grup başkan vekilleri tarafından imzalanan mutabakat metninde Genel Kurul'un ürün ve eşya getirilmeyeceği kayıt altına alınmıştır. 25 Ocak 2017 tarihli Başkanlık Divanı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ülke ve dünya kamuoyunda saygınlığını korumak adına milletvekili tarafından gündemle ilgili konuşmalarını destekleyecek ve doküman dışında herhangi bir materyalin Genel Kurul salonuna getirilmesi öngörülmüştür. Getirmemesi öngörülmüştür. Bu sebeple tüm milletvekillerimizin bu konuda hassas olmalarını rica ediyorum. Değerli milletvekilleri, bir şey daha paylaşmak istiyorum ben. 21. dönem ve milletvekiliydim. Ben şurada oturuyordum. Bir kargaşa oldu. Özellikle Sayın Genel Başkanlarımız da burada. Bu kargaşada hayatında hiç kimseye bir tokat atmamış, kavga etmemiş bir arkadaşımızı kaybettik. Ya şu tavırlardan, altından kalkamayacağımız çok üzücü sonuçlar çıkabilir. Kalp hastası, şeker hastası olan arkadaşlar var. Meclis'i nasıl yönettiğime hepiniz şahitsiniz. Adaletli yönettiğimden kimsenin endişesi olmamıştır."

SÖZLÜ TARTIŞMADAN YUMRUKLAŞMAYA...

Adan konuşmasının ardından CHP'li Ağbaba'yı söz hakkı için kürsüye davet etti ancak, Ağbaba kürsüye yeniden tabut maketi ve "Emeklinin ruhuna el- Fatiha" yazılı mezar baş taşı görseli çıkmak isteyince Genel Kurul'da gerilim arttı.

CHP'li milletvekilleri ile AKP'li milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Bu sırada AKP ve CHP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdüğü, bazı milletvekillerinin yumruklaştığı görüldü.

Genel Kurul'daki gerginliğin devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Adan, birleşime yeniden beş dakika ara verdi.

İkinci aranın ardından CHP'li Ağbaba, kürsüye üçüncü kez elinde yine tabutla çıktı. Celal Adan, duruma müdahale edeceğini söyledi, ancak sonrasında Genel Kurul'da muhalefet ve iktidar partisi milletvekilleri arasında tansiyon tekrar yükseldi. Adan, milletvekillerini uyararak "Değerli milletvekilleri, süreci benim yönetmeme müsaade ediniz. Hepinizden rica ediyorum. Meclis'in haysiyetini, milletvekilimizin haysiyetini hepimiz birlikte yaşıyoruz. Koruyacak güçteyiz" dedi. Genel Kurul'da gerginliği neden olan tabut maketi salondan çıkarıldı.

Öte yandan, AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, uzun zaman sonra Genel Kurul'a katıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını düzenleyen Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ederken CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın kürsüdeki konuşmasına mezar baş taşı görseli ve tabut getirmek istemesi üzerine çıkan tartışmalara ilişkin CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin söz aldı.

EMİR: ASLA KABUL ETMİYORUZ

CHP'li Ağbaba'nın kürsü konuşmasının ardından söz konusunu tartışmaya ilişkin söz talebinde bulunan CHP'li Emir, şöyle konuştu:

"Sayın Başkan, içtüzüğümüz uyarınca Genel Kurul'a huzuru bozacak materyal getirmek yasaktır. Ancak kimi materyaller Genel Kurul'a getirilir, bu kürsüye getirilir ve anlam daha da kuvvetlendirilir. Bu da bir gelenektir. Hatta bu gelenek rahmetli Necmettin Erbakan'ca başlatılmıştır. Daha önce bu kürsüye tabut getirildi. Buraya saman balyası getirildi, karkas et getirildi. Yeter ki vatandaşımız kendi dertlerinin konuşulduğunu hissetsin, inansın diye getirildi ama Sayın Başkan, burada neyin huzur bozucu olup, neyin olmayacağını değerlendirme takdir yetkisi sizindir. Biz size saygımızdan sizin takdir yetkinize uyacağız elbette ancak burada AKP Grubu'nun kendilerini buranın adeta müdürüymüş gibi temsilciyi fiilen engellemeye kalkmalarını asla kabul etmiyoruz. Burada içtüzük uygulanır ve içtüzüğü de Meclis Başkanı veya Başkanvekili uygular. Sayın Başkan tabii ben AKP'li milletvekillerinin telaşını anladım. Onlar sandıkayı sandık zannettiler. Sandıktan çok korkuyorlar. Bu sandığı da seçim sandığı sandılar. Panikleri ondan yoksa sandukanın neyinden korkacaksınız? Alt üstü bir tabut. Daha önce de gelmiş. Korkacak bir şey yok. Huzurunuz niye bozuldu? Çünkü sandık zannettiniz. Seçim sandığı zannettiniz. Geceleri kabuslarınızda seçim sandığı görüyorsunuz."

Emir'in konuşmasının ardından TBMM Başkanvekili Adan araya girerek CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un tartışma sırasında yaşadığı bir durumu kendisine Genel Kurul'un birleşim arasında ilettiğini belirterek "Sayın Ali Öztunç Bey arkada gelip bana dedi ki: 'Benim annem şu anda hastanede. Birisi sinkaflı bir şey söyledi.' Ben de kendisine, 'Annenize geçmiş olsun. Burada hiçbir milletvekili kimsenin annesine hakaret etmez. Eden varsa özür dileyecek' dedim. Tamam mı Ali, özür dilemiş oldu. Emin ol bak." ifadelerini kullandı.

ZENGİN: ZİNHAR YASAKLANMASINI TALEP EDİYORUM

Celal Adan, Murat Emir'in konuşmasına cevap vermesi için AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e söz verdi.

Zengin, muazzam bir basınçla konuşacağını söyleyerek "Şu olan bitenleri gördükten sonra sakin bir kelam edebilmek hakikaten çok zor bir iş. Bu kadar zamandır buradayız. Hangi eylemimizin, hangi fiilimizin, hangi kelimelerin, hangi sonucu doğurduğunu hesap edebilecek yetişkinlikteyiz. Burada çok vakit geçirdik. O sebeple buraya getirdiğiniz materyalin ne olduğundan öte bir şey. Aslında siz bu kavga çıksın istediniz. Bu gerginliğin oluşmasını istediniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün kurgusu, bakın kameraların konumlanması bile hatipler üzerindedir. Burada hepimizi böyle 360 derece çeken bir kamera bile yok. Bütün üstünlük hatiplerindir. Siz konuşurken sizi çeker. Ben konuşurken beni kürsüye gelen gelinmişse kürsüye, kelimeden daha güçlü ne vardır?" diye sordu.

Kur'an-ı Kerim'in en büyük gücünün kelimeler olduğunu hatırlatan Zengin, "Bu görsellere falan ihtiyacımız yok. Kendi arkadaşlarım için de söylüyorum, sizin için de. Lütfen çıkın kürsüye, konuşmanızı yapın. Lütfen rica ediyorum. Ben başkanım bugünden sonra ortak bir tutum alarak Genel Kurul'a böyle materyaller getirilmesinin zinhar yasaklanmasını talep ediyorum" dedi.

EMİR: MEVCUT TÜZÜKLE KENDİLERİNİ BAĞLI HİSSETMİYORLAR

Zengin'in sözlerine üzerine söz talebinde bulunan Emir, "Sayın Başkanım, işte temel sorunumuz tam da bu. AKP'li grup başkanvekilleri mevcut tüzükle kendilerini bağlı hissetmiyorlar. Tüzük açık. Pankart, döviz, materyal getirilir ancak huzur bozulamaz. Şimdi ben de diyorum ki 'niye huzur bozucu olsun? Daha önce defalarca gelmiş' diyorum. Diyor ki, 'Siz zaten kavga çıkarmak için geldiniz.' Hayır, biz kavga çıkartmak için gelmedik. Biz emekli tabuttan çıksın diye geldik. Bizim amacımız emekliyi tabuttan çıkarmak. Niye kavga çıkartalım ama eğer biz bu niyetteysek asıl müdahaleyi Leyla Şahin Usta yaptı. O zaman o bu oyuna gelmiş mi oldu yani? Bakın burada her şey yapılabilir. Söz değerlidir ama fiili saldırı yapamazsınız. Herkes kameraların gözü önünde fiili saldırı yapıldı. Buna kimsenin hakkı yok" dedi.

ÖZTUNÇ: ANNEME KÜFÜR EDEN AK PARTİLİ ÖZCAN ÖZÜR DİLESİN

TBMM Başkanvekili Adan, grup başkanvekillerinin konuşmalarının ardından teklifin tümü üzerine oylamaya geçeceği sırada CHP'li Ali Öztunç, söz talebi isteyerek "Tabut tartışması"nda annesine sinkaflı sözler söylenmesine tepki göstererek özür talebinde bulundu:

"Tayyip Bey dahil beni pek çok insan tanır. Uzun yıllar bu parlamentodayım. AK Partili milletvekili arkadaşlarım da tanır. Ben kimseye kötü laf etmem. Kavga olursa araya girmeye çalışırım, ayırmaya çalışırım. Yine öyle yapıyordum. Ama AK Parti'nin Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan galiba çok ağır küfür etti. Olmaz, olamaz, yakışmaz ve sonra bir başka AK Partili milletvekili arkadaşım sağ olsun iyi niyetle dedi ki 'Konuştum, söylemediğini söylüyor' dedi. Yüzüme söyledi, arkadaşlarım duydular. Çok insan duydu, çok milletvekili duydu. Etti ve yalan söylüyor. Bakara suresi 10. ayet, 'Yalan söyleyenin kalpleri kirlidir' der. Ben özür bekliyorum. Ayıptır ya, günahtır. Benim annem yarın ya da cumartesi sabahı kalp kapakçığı ameliyatı olacak. Böyle bir laf olmaz. Arkadaşlar yapmayın."

CHP'li Öztunç'un özür talebine karşılık AK Partili Zengin, konuya ilişkin "Ali Bey rica ediyorum. Bakın gecenin bu saatinde biz öncelikle annenizin iyileşmesi, hayrı ve sağlığı için dua edelim. Eğer arkadaşımızla ilgili böyle bir durum varsa ben sizleri bir araya getireceğim ve karşılıklı olarak bunu değerlendirin ama biz canı gönülden geçmiş olsun diyoruz. Annenize sağlık sıhhat diliyoruz" dedi.

Konuşmaların bitmesi sonrasında TBMM Başkanvekili Adan, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını düzenleyen Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerine oylamaya geçti.