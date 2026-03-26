Meclis'te "toplumsal cinsiyet" tartışması: AKP'den LGBTİ+ karşıtı anayasa sinyali

TBMM Genel Kurulu’nda DEM Parti’nin, medyadaki şiddet içeriklerinin olumsuz etkilerinin belirlenmesi amacıyla verdiği grup önerisi görüşülürken "toplumsal cinsiyet eşitliği" tartışması yaşandı. AKP sıralarından gelen açıklamalar, iktidarın LGBTİ+’ları hedef alan yeni bir anayasal kısıtlama ajandasının ilanı olarak değerlendirilerek sert tepki topladı.

"LGBT ARTI VE EKSİ GİBİ TABİRLERİ KABUL ETMEYİZ"

Önerge üzerine söz alan AKP İstanbul Milletvekili Büşra Paker, şiddetle mücadele yerine kullanılan terminolojiyi hedef aldı. Paker, "Toplumsal cinsiyet kisvesi ardında saklandığınız, LGBT artı ve eksi gibi kafa karıştırıcı tabirleri yerleştirmeye çalıştığınız bu araştırma önergesini kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin "kamuflaj" olarak kullanıldığını iddia eden Paker, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şekilde alttan alta vermek istediğiniz üçüncü, beşinci cinsiyetlerin toplumumuzda var olmasına fırsat vermeyeceğiz."

"ÜLKEYİ YAKIP YIKAN BİR ŞİDDET OLGUSUNDAN BAHSEDİYORUZ"

Paker'in konuşmasının ardından DEM Parti sıralarından itirazlar yükseldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Sayın Başkanım, benim bu konuşmanın neresini düzelteyim, neresini düzelteyim gerçekten bilmiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim: Çok büyük üzüntü duydum, gerçekten çok büyük üzüntü duydum Parlamento adına, milletvekili adına. Bu ülkede her gün büyüyen toplumsal şiddetin bir parçası, ana etkeni doğuran nedenlerden biri olan görsel şiddeti konuşalım, buna karşı Meclis olarak önlem alalım diyoruz. Hatip ne diyor? Diyor ki: 'Siz kadınları kamuflaj olarak kullanıyorsunuz.' Hadi gel, işin içinden çık. İnsanın fikri olmayınca ancak ve ancak karşıya suçlaması olabilir Sayın Başkan. Toplumsal bir meseleden, bu ülkeyi yakıp yıkan bir şiddet olgusundan bahsediyoruz. Bakın, ilkokullarda okullara kadar varmış şiddet, artık gencecik çocuklar birbirini bıçaklıyor, akran zorbalığı var, öğretmenlerini öldürüyorlar" diye tepki gösterdi.

"CİNSEL YÖNELİM ANLAMINDAKİ BİR HUSUSU KABUL ETMİYORUZ"

AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise tartışmayı bir adım öteye taşıyarak anayasa değişikliği çağrısında bulundu. "Cinsel yönelim anlamındaki bir hususu kabul etmiyoruz" diyen Gül, şunları söyledi:

"Burada değerli milletvekilimize karşı bir şiddeti görüyoruz. O anlamda bir psikolojik ve sözlü şiddete maruz kalıyor Büşra Hanım. O yüzden bu şiddeti kabul etmiyoruz. Burada aslında arkadaşımızın söylediği, elbette kadına yönelik şiddet hususunda hem Hükûmetimizin tutumu hem bakanlıklarımızın tutumu çok nettir, grubumuzun tutumu da çok nettir. 'Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans' bizim ana ilkemizdir. Ancak 'toplumsal cinsiyet eğilimi' gibi yani bu anlamda birtakım kavramları değerlendirerek bir kamufle edilmesi ifade edildi. Kadın ve erkek vardır, dolayısıyla, cinsel yönelim anlamındaki bir hususu kabul etmiyoruz. AK Parti olarak bizim bu konuda anayasa önerimiz de var ve bu konuda da Meclisimize çağrımız şudur: İnsanlar kadın ve erkek olarak doğar, bunun haricindeki hiçbir şeyi kabul etmeyen anayasa düzenlemesini yapmak bizim de ödevimizdir, milletimizin de beklentisidir."

"YAŞAM HAKKINA KASTEDEN BİR SİSTEM İNŞA EDİLİYOR"

AKP’nin bu çıkışlarına DEM Parti’den sert tepki geldi. Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, yeniden söz alarak "Şimdi, ben milletvekili arkadaşıma şiddet uygulamadım, kadına yönelik ve genel olarak şiddete karşı yapılan bir araştırma önergesinde yapıcı bir konuşma yapması gerekirken bizi suçlayan konuşmasına ve aslında meseleye yabancı olmasına dair meseleyi söylemiş oldum; birincisi bu" dedi.

Ardından toplumsal cinsiyet eşitliğinin evrensel bir kavram olduğunu söyleyen Kılıç Koçyiğit, "Sayın mevkidaşıma bunu hatırlatmak isterim. Kadınlar ve erkeklerin eşitliğinden bahsediyor, her türlü eşitliğinden bahsediyor. Bu anlamıyla, biz, kadın mücadelesinde bütün mücadele yürütenler olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir sistemde yaşamak istiyoruz çünkü toplumsal cinsiyet rejimi kadınların kadın olmaktan kaynaklı hiçbir şekilde dışlanmamaları demek; ekonomik, siyasal, sosyal, kamusal hiçbir ayrımcılığa maruz kalmamaları demek. O anlamıyla, bu kavram burada bulunan bütün milletvekili arkadaşları, kadın milletvekillerini olduğu gibi biz bütün kadınları, hepimizi ilgilendiren bir kavram" ifadelerini kullandı.

Kılıç Koçyiğit, AKP'li Gül'ün "Şuna izin vereceğiz, buna izin vermeyeceğiz", "Bunu kabul ediyoruz, bunu kabul etmiyoruz" sözleriyle ve iktidarın dışlayıcı politikalarıyla insanların yaşam hakkına kastedecek bir sistemi inşa ettiklerini söyleyerek "Bundan da vazgeçilmesi gerekiyor. Yaşamına kastedilecek, burada kurulacak her yanlış cümlenin insanların sokakta, okulda, fabrikada bir şiddet olarak döndüğünü görmeniz gerekiyor. Bir siyasetçi olarak, bir insan olarak her birimizin de bu sorumlulukla burada söz kurması gerektiğinin de altını çizmek istiyorum. Kavramları da sözlerimizi de çarpıtmayın, ne dediğimiz çok açık, kime dediğimiz de çok açık" dedi.

Önerinin sahibi Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk ise asıl tartışılması gereken konunun medya içeriklerindeki mafyatik ilişkiler, namus ve toplumsal baskı gibi şiddeti meşrulaştıran zihniyet örüntüleri olduğunu belirterek, "Medya içeriklerinin bu şiddetten arındırılması gerekiyor" uyarısında bulundu.

ÖNERGE AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Tartışmaların ardından DEM Parti’nin "Medyadaki şiddet içeriklerinin olumsuz etkilerinin belirlenmesi" amacıyla verdiği araştırma önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Görüşmelerin sonunda TBMM Başkanvekili Celal Adan "İnsan yaratılmışların en şereflisidir, kadın ve erkek ayrımı söz konusu değil" ifadelerini kullandı.