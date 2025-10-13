Meclis'te yeni haftada gündem yoğun: Bütçe maratonu cuma başlıyor

TBMM’de, bütçe maratonu başlıyor. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 17 Ekim Cuma günü TBMM’ye sunulacak. TBMM yoğun bir haftaya giriyor.

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanunu Teklifi, 17 Ekim Cuma günü TBMM Başkanlığı’na sunulacak ve teklif Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilecek.

Teklifle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, Plan ve Bütçe Komisyonu’na 22 Ekim’de sunum yapması bekleniyor. Sunumun ardından komisyon üyelerinin hazırlanmaları için bir hafta ara verilecek.

Bütçenin geneli üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 30 Ekim’de görüşmeler yapılacak ve ertesi gün bakanlıkların ve kurumların bütçelerini görüşülmesine başlanacak. Komisyonda yaklaşık bir ay sürecek müzakerelerin ardından bütçe kanunu teklifi Genel Kurul’a gelecek.

TBMM Genel Kurulu’nda geçen hafta görüşmelerine başlanamayan Karayolları Trafik Kanun Teklifi’nin bu hafta ele alınması bekleniyor. 36 maddeden oluşan teklifte, kırmızı ışık ve şerit ihlali, alkollü veya ehliyetsiz araç kullanımı, ambulansa yol vermeme, trafikte cep telefonu kullanma gibi birçok başlıkta yüksek miktarlarda para cezası öngörülüyor. Ehliyetsiz araç kullananlar 40 bin lira para cezası ödeyecek. Sahte plaka kullanmanın cezası ise 140 bin lira olacak.

KOMİSYONLAR

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bu hafta hangi gündemle toplanacağına ilişkin TBMM Başkanlığından açıklama bekleniyor. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu’nda, 15 Ekim Çarşamba günü YÖK Başkanlığı, "Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Faaliyetleri" konulu sunum yapacak. AB Uyum Komisyonu’nda, 15 Ekim Çarşamba günü Dışişleri Bakanlığınca Türkiye-AB ilişkileri hakkında sunum gerçekleştirilecek.

AKP tarafından geçen cuma günü TBMM’ye sunulan Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif komisyonda görüşülecek. Partilerin grup toplantıları salı ve çarşamba günleri yapılacak.