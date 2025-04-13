Meclis'te yeni haftada gündem yoğun: Gözler İklim Kanunu ve KHK düzenlemesinde

TBMM Genel Kurulu’nda, ilk dört maddesi kabul edilen İklim Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu’nda, sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının denetim raporlarının görüşülmesine başlanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de iptal edilen hükümlerin düzenlendiği kanun teklifi ele alınacak.

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta İklim Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek. Muhalefet partilerinin ve sektördeki sivil toplum kuruluşlarının tepki gösterdiği toplam 20 maddelik kanun teklifinin ilk dört maddesi geçen hafta kabul edilmişti.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda çarşamba günü, Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Anayasa Mahkemesi'nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de iptal ettiği hükümler düzenleniyor.

Buna göre, Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikle bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana danışmanlık yapmak üzere bakan müşaviri atanabilecek. Bakanın görevi sona erdiğinde, bakan müşavirlerinin görevi de sona erecek. Bakan müşaviri kadrolarına atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselme hükümlerine bağlı olmaksızın yapılabilecek. Bakan müşaviri kadrolarında görev yapanlara, bakanlık müşaviri kadrosuna bağlı mali, sosyal hak ve yardımlar aynı usul ve esaslar dahilinde ödenecek.

UZMAN VE UZMAN YARDIMCISI İSTİHDAMI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) uzman ve uzman yardımcıları da sınav, yeterlilik, tez ve uzmanlığa atanma gibi hususlar bakımından Devlet Memurları Kanunu'nun ek 41. maddesindeki hükümlere tabi olarak istihdam edilecek.

Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla kurumun görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere merkez teşkilatlarında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında, Yükseköğretim Kalite Kurulunda, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargahlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI HİZMETLERİ

Düzenlemeyle "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun"un adı "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" şeklinde değiştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinin özelliği ve güvenlik şartına uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Harcırah Kanunu, Taşıt Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Kamu Konutları Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı ile Devlet Denetleme Kurulu hakkında uygulanmayacak. Söz konusu kanunlarda düzenlenen hususlar ile mali iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek.

Teklife göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Hakkında Kanun'daki değişiklikle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mevzuat hükümleri gereği yürütülen hizmetler kapsamında elde edilen gelirler, özel gelir olarak kaydedilecek. Bakanlık gelirleri yine Bakanlık bütçesi içerisinde kullanılacak. Teklifle, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'da bazı değişikliklere gidiliyor.

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'ndaki değişiklikle, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında, bağlı kurullarında ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı hariç olmak üzere bağlı kuruluşlarında, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlileri sendikalara üye olamayacak, sendika kuramayacak.

ASILSIZ ÇAĞRI VE ASILSIZ İHBARLARA CEZALAR ARTIRILIYOR

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, Kamu İşveren Heyeti, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın başkanlığında, Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacak.

Kabahatler Kanunu'nda yer alan asılsız çağrı ve asılsız ihbarlara ilişkin verilen idari para cezaları arttırılıyor. Buna göre, Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişiye, il valileri tarafından verilen 250 liralık idari para cezası tutarı 1500 liraya yükseltilecek.

Çağrı Merkezine yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde kişiye, il valileri tarafından 15 bin lira idari para cezası verilecek. Bu fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde idari para cezası iki katı olarak uygulanacak.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda, geçici barınma merkezlerinin işletilmesi ve yönetilmesi amacıyla Göç İdaresi Başkanlığı bütçesinden geçici barınma merkezlerine ödenek ayrılması ve bu alandaki diğer işlemlere ilişkin düzenleme yapılacak.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu, biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından atanan 11 üyeden oluşacak. Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan 2 ay önce durum, Kurum tarafından uygun iletişim araçlarıyla kamuoyuna duyurulacak. Başvurular Cumhurbaşkanlığına yapılacak. Yeni seçilen üyeler, yerlerine seçildikleri üyenin görev süresinin bitiminden itibaren göreve başlayacak.

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı teşkilatı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği şeklinde değiştirildiği için uyum düzenlemesi yapılacak. Düzenlemeye göre, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla bakanlık, kurum ya da birim düzeyinde müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör, aktüer ile müfettiş yardımcısı, denetmen yardımcısı, denetçi yardımcısı, aktüer yardımcısı ve stajyer kontrolör istihdam edilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığının, ilgili hükümde yer alan yardımcılık kadrolarına, ayrıca yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak kaydıyla, öğretmen olarak en az 8 yıl hizmeti bulunanlar arasından da atama yapılabilecek.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

Teklifle hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakati ile bir yılı geçmemek üzere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilecek. Bu süre birer yıl uzatılabilecek.

Toplamda 6 ayı geçen görevlendirmelerde personelin muvafakatinin alınması gerekecek. Kanunlarda yer alan geçici görevlendirme hükümleri saklı olacak. Bu kapsamda geçici görevlendirme yapamayacak kurum ve kuruluşlar ile görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek.

Teklifle, devlet memuru istihdam edilmeyen kamu kurum ve kuruluşlarından teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülenlere ait hizmetlerin, Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın idari hizmet sözleşmesiyle ve iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen personel eliyle yürütülmesi hükme bağlanıyor.

Mevzuatta öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlar ile emeklilik hakları bakımından "Başbakanlık Müsteşarına" ve "en yüksek devlet memuru"na yapılan atıflar "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri"ne yapılmış sayılacak.

Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanabilmek için Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen şartların taşınması gerekecek. Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanacaklar için aranan hizmet süresinin hesabında, 4 yıllık yükseköğrenim gördükten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak fiilen çalışılan sürelerin tamamı dikkate alınacak.

Cumhurbaşkanınca süreli atanan üst kademe kamu yöneticileri, ilgili kanunlarda öngörülen görevden alma gerekçeleri yanında kurumsal hedeflere ulaşılamaması nedeniyle de süreleri tamamlanmadan görevlerinden alınabilecek.

Üst dereceli kadrolara atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her 3 yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak aylık derecelerinin yükselmesinde dikkate alınacak.

Teklifle, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatındaki üst kademe kamu yöneticisi ve taşra teşkilatındaki il ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevleri ile bu kadro, pozisyon ve görevlerin dengi ve daha üstü kadro, pozisyon ve görevlere atanabilmek için aranan şartlar düzenleniyor.

KARTALKAYA KOMİSYONU

Kartalkaya’da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu’nda Çarşamba günü Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği yetkilileri sunum yapacak.

KİT KOMİSYONU TOPLANTILARI BAŞLIYOR

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2021-2022 Yılı hesaplarına ilişkin denetim raporlarının görüşülmesine bu hafta başlanacak ve Mayıs sonuna kadar devam edecek.

KİT Komisyonu’nda 15 Nisan Salı günü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, 16 Nisan Çarşamba günü Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş’nin, 17 Nisan Perşembe T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, TCDD Taşımacılık A.Ş. TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş’nin denetim raporları görüşülecek.

YAPAY ZEKA ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Yapay Zeka araştırma Komisyonu’nda Salı günü Deloitte Danışmanlık A.Ş, Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş, KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş, PWC Yönetim Danışmanlığı A.Ş. sunum yapacak.

GRUP TOPLANTILARI

TBMM'de salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.