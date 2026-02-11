Meclis'te yüksek gerilim: Akın Gürlek, AKP'li vekillerin arasına girerek yemin edebildi!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi'nin yemin edeceği Meclis Genel Kurulu’nda CHP'nin protestosu sonrası kavga çıktı.

Yemin töreni sırasında CHP'li vekiller kürsü önünde Gürlek'i protesto ederken iktidar milletvekilleri ile aralarında tartışma çıktı. Sözlü tartışma fiziksel müdahaleye dönüşürken AKP'li Osman Gökçek, CHP'li Mahmut Tanal arasında yumruklu kavga yaşandı.

TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü birleşiminde Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığı’na Akın Gürlek'in, İçişleri Bakanlığına ise Mustafa Çiftçi'nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'i yemin etmek üzere kürsüye davet etti.

CHP, Akın Gürlek’in İstanbul Başsavcılığı görevinin devam ettiği gerekçesiyle atamasının Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti. Devamla Gürlek'in kürsüye davet edilmesine tepki gösteren CHP'li vekiller ile AKP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı.

CHP'li Tanal'ın yaralandığı kavganın ardından Gürlek, Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti. Gürlek'in yemini sırasında AKP'li vekiller Gürlek'in etrafında çember oluştururken muhalefet sıralarından Anayasa kitapçığı fırlatıldı.

Gürlek'in ardından, İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi de AKP'li milletvekillerinin arasında yemin etti. Ardından Bekir Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti / AA

Meclis'te çıkan kavga sonucu bazı milletvekilleri yaralandı. CHP'li Mahmut Tanal'ın burnunun kanadığı görüldü.

Her iki bakan da Meclis Genel Kurulu'ndan çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.