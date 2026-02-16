Meclis'teki istismar skandalı: 4 sanık yeniden tutuklandı

BirGün'ün ortaya çıkardığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) istismar skandalında hakkında tahliye kararı verilen 4 sanık yeniden tutuklandı.

9 Şubat'ta Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme, "kaçma şüphesi olmadığı" gerekçesiyle sanıkların tamamının adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından sanıklar Recep Seven, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu ve Halil İlker Güner tekrar tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan çocukların, TBMM çalışanları tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıkmış, istismarın yıllardır devam ettiği kaydedilmişti.

BirGün'ün kamuoyuna duyurduğu skandalın ardından TBMM Genel Sekreterliği 1 kişinin devlet memurluğundan çıkarıldığını, 2 kişinin ise iş akdinin sonlandırıldığını bildirmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, beş sanık hakkında, “Çocuğa karşı cinsel taciz" ve "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğu cinsel istismarı" suçlarından dava açıldı. İddianamede dört öğrenci mağdur sıfatıyla yer alırken sanıklar hakkında 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.