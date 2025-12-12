Meclis'teki istismara karşı kadınlardan insanlık zinciri: “Bu düzenden, faillerden hesap soracağız”

Meclis'teki çocuk istismarına karşı Sol Feminist Hareket Tunalı Caddesi boyunca yürüyüş gerçekleştirdi. “Tarikat, cemaat yurtlarında istismara uğrayan çocuklar, meclis çatısı altında istismara uğrayan çocuklar, iş yerlerinde ölen çocuklar siyasal islamcı rejimin ülkeyi sürüklediği çürümenin bir sonucudur” diyen kadınlar bu çürümüş düzenden hesap sormaya çağırdı.

İstismarcıların korunmadan, aklanmadan yargılanmasını isteyen kadınlar insanlık zinciri oluşturarak Ankara halkını istismara karşı ses çıkarmaya çağırdı. Kuğulu Park’ta basın açıklaması gerçekleştiren kadınlar, 'bu çürümüş rejimden kurtulmak için birleşik mücadele' çağrısında bulundu. 10 Ocak'ta Ankara'da gerçekleşecek 'Büyük Kadın Mitingi’ne de çağrı yapan kadınlar şunları kaydetti:

"MECLİS’TE DAHİ ÇOCUKLARIN İSTİSMAR EDİLDİĞİ, GÜVENLİ ALANIN KALMADIĞI BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ"

“Her yanıyla çürümüş bu düzeni başınıza yıkacağız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 10’dan fazla çocuğun maruz kaldığı yıllardır süren istismar yaşamlarımızı kuşatmış bu gerici karanlığın bir parçasıdır.

Siyasal İslamcı AKP düzeninin çürük sistemi öyle elde kalıyor ki ülkenin idaresini temsil eden, tedbirlerin en yüksek olması gereken Meclis’te dahi çocukların istismar edildiği, güvenli alanın kalmadığı bir ülkede yaşıyoruz.

Bu ülkede çocuklar Meclis’te istismar edildi.

Bu ülkede çocuklar tarikat, cemaat yurtlarında istismar edildi.

Bu ülkede çocuklar çalışmak zorunda bırakıldıkları iş yerlerinde öldürüldü.

Biz duyduk.

Biz gördük.

Çocuklar, kadınlar, LGBTİ+’lar şeriat hayalleri kuran AKP iktidarı tarafından istismara, ölüme, geleceksizliğe mahkum ediliyor. Nefessiz bırakılmaya çalışılıyor.

Bu karanlığın üstüne yürüyoruz.

Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz!

"BİN ODALI SARAYDA ZEVK VE SEFA İÇİNDE YAŞAYANLAR DUYSUN"

Bu düzenden, faillerden hesap soracağız.

Haklarımız, yaşamlarımız için mücadele ediyoruz.

Karanlık iktidarınızı kadınlar gönderecek. Biz göndereceğiz. Biz kazanacağız!

Haklarımıza, yaşamlarımıza göz diken bu iktidardan hesap soracağız.

O bin odalı sarayda zevk ve sefa içinde yaşayanlar duysun: Sen tek, biz hepimiz!

Seni de, rejimini de biz göndereceğiz, kadınlar gönderecek, biz kazanacağız!”