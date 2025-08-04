Meclis'teki komisyonun ilk toplantısı yarın: İsim konulacak, prensipler belirlenecek

PKK'nin fesih kararı ve silah bırakmasının ardından yürütülecek süreçte gerekli yasal düzenlemeler için TBMM'de kurulacak komisyon ilk toplantısını yarın yapacak. Toplantının ilk gününde, komisyonun adının, çalışma usul ve esaslarının, prensiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kurulacak komisyonun ilk toplantısı için üye milletvekillerini yarın saat 11.00’de toplantıya davet etti. Kurtulmuş'un komisyonun açış konuşması sonrası siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmeleri dinlenecek, toplantıda, komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek.

Komisyonun, örgütün silah bırakma süreciyle ortaya çıkan ihtiyaçlar konusunda yasal birtakım düzenlemeler hazırlayacağı, süreçle ilgili hangi tedbirlerin alınacağı gibi çalışmaları yapacağı belirtildi.

Komisyonun ismi, yarın yapılacak toplantıda konulacak. Komisyon üyelerince önerilecek isimler arasından seçilecek. Toplantıya katılan siyasi partilerin kendi isim önerilerini sunması bekleniyor.

KURTULMUŞ MİLLETVEKİLLERİNİ DAVET ETTİ

Komisyonun ilk etapta 51 üyeden oluşması planlandı. Siyasi partilerden komisyon için üye bildirimi yapmaları istendi. Komisyonda partiler için öngörülen sandalye dağılımı, AKP 21, CHP 10, DEM Parti 4, MHP 4, İYİ Parti 3, Yeni Yol 3, HÜDA PAR 1, YRP 1, TİP 1, EMEP 1, DSP 1 ve DP 1 olarak şekillenecek.

İYİ Parti, kendisine ayrılan 3 üyelik için bildirimde bulunmadı. Kurtulmuş, şu isimleri komisyon üyesi olarak toplantıya davet etti:

"AKP: Genel Başkan Yardımcılarından Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Dilekçe Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili Sunay Karamık, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Samsun Milletvekili Ersan Aksu.

CHP: Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekilleri Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer ve Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Gökçe Gökçen ve Mehmet Salih Uzun,

MHP: Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut,

DEM Parti: Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek,

Yeni Yol Partisi: Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici,

Türkiye İşçi Partisi: İstanbul Milletvekili Ahmet Şık,

EMEP: İstanbul Milletvekili İskender Bayhan,

Yeniden Refah Partisi: İstanbul Milletvekili Doğan Bekin

DSP: Genel Başkan Önder Aksakal

HÜDA PAR: Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu

Demokrat Parti: İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş."