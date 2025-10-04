Meclis'teki resepsiyon fotoğrafı: Fatih Erbakan'dan "ittifak" açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, muhalefet partilerinin Meclis’teki resepsiyon fotoğrafına ilişkin "Bu fotoğrafın herhangi bir ittifakın, yeni bir oluşumun habercisi olacağını zannetmiyorum" dedi.

Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Yeniden Refah Partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi'ni 16 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceklerini bildirdi.

Yeni dönemde çok daha fazla çalışacaklarını belirten Erbakan, öncelikle 1 milyon üye, ardından da iktidar hedefine ulaşmak istediklerini ifade etti.

"SPONTANE GELİŞEN BİR DURUM OLUŞTU"

Erbakan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefet liderleri ile TBMM'deki resepsiyonda bir araya gelmesiyle ilgili de şu değerlendirmeleri yaptı:

"Orada tamamen tabiri caizse spontane gelişen bir durum oluştu. Biz de oradaydık. Sayın Cumhurbaşkanı'na hayırlı olsun dileklerimizi ilettik, elini sıktık. Biz orada bulunmadık, sonradan salondan dışarıya çıktık. Ancak diğer genel başkanlar orada oturmayı tercih ettiler, bulundular. Orada Sayın Cumhurbaşkanı, bir Cumhurbaşkanı sıfatıyla bulunuyor. Yeni yasama yılının açılış töreni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında. Dolayısıyla sanki ‘AK Parti Genel Merkezi'nde Sayın Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla bulunuyormuş da orada bir araya gelmişler, görüşmüşler’' gibi bir durum çıkartmamak lazım diye düşünüyorum. Bu fotoğrafın herhangi bir ittifakın, yeni bir oluşumun habercisi olacağını zannetmiyorum."

Erbakan, Anayasa değişikliği konusunda da şu yorumu yaptı: "Referandum konusunda biz her zaman millete gidilmesinden, sorulmasından yanayız. Meclis'inin kendisinin bir karar almasındansa millete bu anayasa değişikliğinin, bu kararın tasdik ettirilmesi daha demokratik, daha uygun olur diye düşünüyoruz."

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında, Erdoğan'ın çok sayıda muhalefet partisinin liderleriyle bir araya geldiği görüntüler, yeni dönemde siyasetin nasıl şekilleneceğine ilişkin tartışma yaratmıştı.