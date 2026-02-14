Meclis'teki yemin töreni: CHP'den Akın Gürlek'e yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndaki yemin töreninde yaşananlara ilişkin, "CHP grubu, görevinden ayrılmamış bir başsavcının bakan olarak atanmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu savunmuştur, usul tartışması istemiştir" dedi.

Gökçen, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in dün A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamaları eleştirdi.

"KORUMA ORDUSU OLMADAN YEMİN EDEMEYECEK HALE DÜŞTÜ"

TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreninde yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunan Gökçen, şunları kaydetti:

"CHP grubu, görevinden ayrılmamış bir başsavcının bakan olarak atanmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu savunmuştur, usul tartışması istemiştir. Çünkü Anayasa'da görevin otomatik sona ermesi madde 106'da sadece milletvekilleri için düzenlenmiştir. Ancak AKP'liler sıraya dizilmiş yine üste çıkmaya çalışıyorlar. Anayasa'ya aykırı bir atama olduğu hatırlatılırken usul tartışmasına izin vermeyeceksin, protesto olur korkusuyla sıkıyönetim ilan edeceksin, protesto edilebilir diye düşünerek milletvekillerini yaralayacaksın, koruma ordusu olmadan yemin bile edemeyecek hale düşeceksin sonra 'CHP demokrasi karşıtı'."

Gökçen, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın hapis cezası alması ve CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız'ın tutuklanmasına tepki göstererek Aydın ve Yıldız'ın yanında olduklarını dile getirdi.

İfade özgürlüğü hakkında ocak ayında yaşanan ihlallere ilişkin rapor hazırladıklarını bildiren Gökçen, 5 bölümden oluşan raporda, ifade ve basın özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına yönelik müdahalelerin sürdüğünün tespit edildiğini vurguladı.