Meclis'teki yemin töreni: İçişleri Bakanı yaşananlara ilişkin ilk kez konuştu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni görevindeki ilk resmi programını gerçekleştirdi. Çiftçi, Valiler Buluşması Programı'nda açıklamalar yaptı.

Sözlerine görevi devraldığı Ali Yerlikaya teşekkür ederek başlayan Bakan Çiftçi, kendisinin ve Adalet Bakanlığı'na getirilen Akın Gürlek'in yemin töreni sırasında Meclis'te yaşananlara ilişkin konuştu.

"MECLİS'İMİZE YAKIŞMAMIŞTIR"

Çiftçi şunları söyledi:

“Ana muhalefet partisi milletvekillerinin yemin töreninde yaşattığı üzücü hadiseler, milli irademizin tecelligahı olan Gazi Meclis’imizin mehabetine yakışmamıştır. Milletimizin kardeşliğini pekiştiren sağduyulu bir duruş bizim ölçümüz ve prensibimiz olacaktır. Milletvekillerimiz yapılanları tasvip etmediklerini olaydan sonra da açıklamıştır."

Çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Çiftçi, "Terörsüz Türkiye süreciyle inşallah ülkemizi ayağındaki prangalardan ebediyen kurtarmak istiyoruz" dedi.