Meclis'ten Google'a uyarı: Yayıncıları saf dışı bırakmasına müsaade etmeyeceğiz

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye'de Google'ın algoritma değişikliklerinin internet medyasına etkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesine konuşan Yayman, "Google’ın dijital zorbalığına izin vermeyeceğiz. Google'ın 2024 yılında gerçekleştirdiği şeffaf olmayan algoritma değişiklikleri, yayıncılar üzerinde ciddi baskılar oluşturmaktadır. Yapılan değişikliklerle bazı haber sitelerinin Keşfet trafiği tamamen sıfırlanırken, belirli platformlara ayrıcalık tanındığı gözlemlenmektedir. Bu durum, hem rekabet ortamını bozmakta hem de halkın haber alma özgürlüğünü tehdit etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Google'ı daha önce de rekabete aykırı uygulamaları konusunda uyarmıştık" diyen Yayman, "Ancak, son dönemde attıkları adımlar, dijital haberciliği tekelleştirme ve kendi seçtikleri içerikleri kullanıcılara dayatma girişimine dönüşmüştür. Şunu açıkça ifade etmek isteriz ki: Haber alma ve yayma özgürlüğü, demokratik toplumların temel taşlarından biridir. Google'ın algoritma adı altında keyfi uygulamalarla yayıncıları saf dışı bırakmasına, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasını engellemesine asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TALEPLER

Aynı zamanda TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı da olan Yayman, şu talepleri sıraladı:

>> "Google, algoritma değişiklikleri konusunda şeffaf olmalı ve yayıncılara adil bir yaklaşım sergilemelidir.

>> Rekabete aykırı uygulamalara son verilmeli, Keşfet alanında her görüşten siteye eşit fırsat tanınmalıdır.

>> Dijital platformlar, haber çeşitliliğini ve medya bağımsızlığını tehdit eden politikalarına derhal son vermelidir.

>> Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız ve Google'ın tek taraflı kararlarıyla medya dünyasını şekillendirmesine izin vermeyeceğiz."