Meclis TV'de 'AKP' oyunu: Kamera açısını daralttılar!
Meclis TV, TBMM Genel Kurulu'nda AKP sıralarının boş kalmasının ardından kamera açısını daralttı. Yeni kamera açısıyla birlikte AKP sıralarının gözükmediği fark edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
TBMM Genel Kurulu'nda, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
Meclis Genel Kurulu'nda AKP sıralarındaki boşluklar dikkati çekerken Meclis TV yayınlarında kamera açılarını daralttı.
Meclis TV'nin dünkü yayınında AKP'nin sıraları gözükürken, bugünkü yayında AKP sıralarının görülmediği fark edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda Meclis TV'nin yansıtmamasına rağmen AKP sıralarının boş olduğu gözlemlendi.