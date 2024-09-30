Meclis yarın açılıyor: Yeni dönemde gündemde neler var?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatili yarın sona eriyor.

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı için 1 Ekim Salı günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

Meclis, 2 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla 1 Ekim'de ilk olarak Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Anıttaki törenin ardından TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Kurtulmuş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak.

Daha sonra Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek.

ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEYECEK

Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyon, Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonu'nda saat 19.30'da gerçekleştirilecek.

Yasama yılının açılışında devlet protokolü ile davetiye gönderilen izleyiciler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisini 2 Ekim Çarşamba günü yapacak.

Meclis Genel Kurulunda ilk olarak Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yapılacak. Geçen yasama yılında birinci bölümünde yer alan maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler gerçekleştirilecek. Ardından komisyonlarda görüşmeleri tamamlanan tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşmelerine geçilecek.

Çalışmalarını tamamlayan TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu ile TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonunun hazırladığı raporlar da Genel Kurul gündemine alınarak görüşülecek.

İLK MESAİDE GÜNDEM EKONOMİ

Evrensel'in haberine göre; Meclisin ilk mesaisinde gündem ekonomi olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 3 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerine enflasyon ve para politikası çerçevesinde sunum yapacak.

Bütçenin de ekim ayında Meclise sevk edilmesi bekleniyor. 2025 Yılı Bütçe Kesin Hesap Kanunu için görüşmeler ilk olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda başlayacak. Bütçenin ekim ayı ortalarında TBMM’ye sunulması ve kasım ayında da komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Bütçe, 31 Aralık tarihine kadar Genel Kurulda görüşülerek yasalaşacak.

İktidarın sunacağı bütçenin, işçisinden çiftçisine, esnafından emeklisine geniş toplumsal kesimlerin omuzlarına ağır yük bindiren Şimşek programı ile uyumlu olması bekleniyor.

Öte yandan ekimin ilk haftasında Meclis gündemine ekonomik düzenlemeleri içeren yeni bir yasa teklifinin sunulması bekleniyor. Teklifte ekonomide kayıt dışılıkla mücadelede yeni tedbirlerin yer alacağı belirtiliyor.

KURTULMUŞ BİR KEZ DAHA ANAYASA TURUNA ÇIKACAK

Yeni yasama döneminin önemli gündem maddelerinden biri de iktidarın yeni anayasa çabaları olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasaya ilişkin geçen dönemde Meclisteki siyasi partileri ziyaret etmişti. Erdoğan da yeni anayasa için Meclisin yeni yasama yılına işaret etmişti.

Kurtulmuş, yeni anayasanın usul ve esaslarını görüşmek için parti turlarına 1 Ekim'den sonra tekrar başlayacak.

‘ETKİ AJANLIĞI’ YENİDEN GÜNDEMDE

9. yargı paketinden çıkarılan etki ajanlığı düzenlemesinin de yer alacağı yeni bir yargı paketinin de Meclis gündemine geleceği belirtiliyor. Erdoğan'ın ekimin ilk haftasında yargı reformu strateji belgesini açıklayacağı, bununla birlikte iktidarın yeni bir yargı paketi hazırlığında olacağı, bu nedenle “infaz düzenlemesi” ve “etki ajanlığı” gibi konuların yeni yargı paketinde yer alacağı kaydediliyor.

“Etki ajanı” olarak suçlanacak ve hapisle cezalandırılacak kişilerin, sosyal medya yorumlarıyla “Türkiye aleyhinde kara propaganda yapılmasına alan açan” ve “Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve kamu düzenini bozanlar” olacağı daha önce iktidar basınına yansımıştı.

Öte yandan iktidarın, “Uyuşturucu, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, istismar ve terör suçlarını dışarıda bırakacak şekilde” bir infaz indirimi düzenlemesi üzerinde çalıştığı da belirtiliyor.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ KANUN TEKLİFİ

Geçen yasama yılında eğitimcilerin büyük tepkisine neden olan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi de bu dönemin önemli gündem maddelerinden biri olacak. Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'nin 22 maddelik birinci bölümü Genel Kurulda oylanarak kabul edilmiş, ancak tepkiler nedeniyle teklifin görüşmeleri yeni yasama yılına ertelenmişti.

Eğitim sendikalarının, kurulacak eğitim akademileri üzerinden öğretmenlerin iş güvencesini tehdit ettiği, özlük haklarını zayıflattığı, başta taban ücret düzenlemesi olmak üzere temel ekonomik ve sosyal haklarına, ücret ve çalışma koşullarına ilişkin bir düzenleme içermediği gerekçesiyle karşı çıktığı kanun teklifinin öncelikli olarak görüşülmesi bekleniyor.

REKABET YASA TEKLİFİ

Dijital platformları düzenleyecek olan rekabet yasa teklifinin de TBMM gündemine getirilmesi gündemde. Dijital vergi kaybının düşürülmesini öngören yasa ile Amazon, Facebook, X (Twitter), Starlink gibi şirketlerin piyasa üzerindeki kontrollerinin düzenleneceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz dönem komisyonda görüşülen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da değişiklik teklifinin de yeni dönemde görüşmelerine başlanacak.

ÇOCUK İSTİSMARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Yeni dönemde çocuk suçları ve çocuğa yönelik istismarın önlenmesine ilişkin bir araştırma komisyonunun kurulacağı da ifade ediliyor.

CHP’nin erken seçim çağrıları sürerken, Mecliste Saadet Partisi ile ortak grubu bulunan Gelecek Partisinin de DEVA Partisi ile grup kurması gündemde. Saadet Partisinin de ortak grup kurma fikrine olumlu yaklaştığı aktarılıyor. DEVA ve Gelecek Partisinin Mecliste grup kurması durumunda DEVA Partisi de bu dönem Genel Kurulda daha fazla söz sahibi olacak.

700’DEN FAZLA DOKUNULMAZLIK DOSYASI

Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna yönelik AYM kararının Genel Kurulda okutulması iktidar tarafından engellenirken, TBMM gündeminde dokunulmazlığın kaldırılması istemiyle hazırlanmış 700'den fazla fezleke bulunuyor.

Bu dosyaların büyük kısmı DEM parti milletvekillerine ait. CHP, İYİ Parti ve TİP milletvekillerine ait de birçok fezleke bulunuyor. AKP’li ve MHP’li vekiller hakkında da fezlekeler bulunsa da bunlar genellikle Genel Kurula gelmiyor.

Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, yaz döneminde bu dokunulmazlık dosyalarını inceledi. Dosyaların komisyonda görüşülmesinin ardından Genel Kurula gelmesi bekleniyor.

İktidar medyası tarafından özellikle “terör” suçlamasıyla hazırlanan fezlekelerin öncelik verilerek Meclis gündemine getirileceği belirtiliyor.