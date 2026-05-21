Meclis yasağı geri alınsın!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin olarak TBMM’de eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’ya NOW TV muhabirinin sorduğu sorunun ardından gelen fotoğraf ve görüntü yasağıyla ilgili açıklama yaptı. “TBMM, halkın meclisidir. Halkın gözü ve kulağı olan basını kapı dışında bırakmak, milleti kendi meclisinden dışlamaktır” denilen açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Soylu, Gülistan Doku dosyasıyla ilgili soru soran muhabire fiziksel müdahalede bulunarak kayıt almasını engellemiştir. Bu olayın ardından alınan kararlar, basın özgürlüğü açısından kabul edilemez bir noktaya gelindiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu hafta Bakanlara basın mensuplarıyla konuşmamaları talimatı verilmiş; AK Parti tarihinde ilk kez grup toplantısında gazetecilerin fotoğraf ve görüntü alması yasaklanmıştır. 24 yıllık gelenek, tek bir soru gerekçesiyle ortadan kaldırılmıştır. TBMM, halkın meclisidir. Halkın gözü ve kulağı olan basını kapı dışında bırakmak, milleti kendi meclisinden dışlamaktır.”

Uygulamayı kınadıklarını belirten TGC, açıklamasında “Derhal geri alınması çağrısında bulunuyoruz. Hukuki çerçeve tartışmasızdır’’ ifadelerine yer verdi.

SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Yasakların getirilmesine neden olan Gülistan Doku soruşturmasına işaret edilen açıklamada, ‘‘Bu sorular gazetecilerin değil, halkın sorularıdır’’ denildi.

Açıklama şu sözlerle son buldu: ‘‘Gülistan Doku olayıyla ilgili olarak ailesi ve gazeteciler soru sormaya devam ettiği için soruşturma yeniden açılmıştır. Bu soruşturma beş yıldır yanıt bekleyen sorularla örülüdür; Gazeteciler gerçeğe ve halka olan sorumluluklarını hiç unutmadan soru sormaya devam edecektir.”

NE OLMUŞTU?

Nisan ayında NOW TV haber muhabiri, Soylu’ya Gülistan Doku ile ilgili bir soru sormuştu. Söz konusu soru üzerine, Soylu muhabire fiziki müdahalede bulunup "Kardeş sen bir izin aldın mı?" diyerek, gazetecinin hem soru sormasına hem de görüntü almasına engel olmuştu.