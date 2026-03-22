Meclis yeniden toplanıyor: Milyonları ilgilendiren yasal düzenlemeler görüşülecek

Meclis Genel Kurulu'nun gündemine, 6 Şubat depremlerinden etkilenenlere yüzde 74 konut indirimi sağlayacak düzenlemeyi de içeren 19 maddelik kanun teklifi gelecek.

Söz konusu teklifle, Savunma Sanayi Fonu'nu desteklemek amacıyla bedelli askerlik ücreti yaklaşık 417 bin liraya çıkarılacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte şans ve bahis oyunlarında reklam giderleri artık vergiden düşülemeyecek. Ayrıca kripto para alım satımı vergilendirilerek, kripto borsasında kayıt dışılığın önüne geçilmesi amaçlanacak.

DOĞUM İZNİ VE SOSYAL MEDYA DÜZENLEMELERİ KOMİSYONDA

Doğum iznini 24 haftaya çıkaracak teklifin ise Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonundaki görüşmelerine devam edilecek.

Bu düzenlemeyle, özel sektör çalışanlarının babalık izni 10 güne çıkarılarak memurlarla eşitlenecek. Aynı teklif kapsamında, sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaş altındaki çocuklara hizmet sunması engellenirken, oyun dağıtıcılarının Türkiye'de temsilci bulundurması zorunlu hale getirilecek.

SÜREÇTE YASAL DÜZENLEME AŞAMASI

İktidarın "Terörsüz Türkiye" ismi ile yürüttüğü süreç kapsamında ise yasal düzenleme aşaması için gözler bayram sonrasına çevrildi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda üyesi bulunan siyasi partiler, olası yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, ortak raporu hazırlayan siyasi partilerin grup koordinatörleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, 18 yaş altı suçlulara ilişkin Meclis araştırması da çalışmalarını sürdürüyor. Araştırma komisyonu, bu hafta yapacağı iki toplantıda hukukçuları ve akademisyenleri dinleyecek.