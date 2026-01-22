Meclis’e 3 milyar TL’lik ek bina

TBMM’nin 2026 yılı bütçe teklifi, 31 Ekim 2025 tarihli Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında kabul edildi. Meclis’in 2026 yılı bütçesi, 2025 yılına oranla yüzde 53 artırıldı. Toplam 27 milyar 235 milyon 264 bin TL’lik 2026 yılı bütçesinin yüzde 82,3’ü cari giderlerden oluştu.

Meclis bütçesinin komisyon görüşmelerinde, “Ek bina yapımı” ödeneği tartışması yaşandı. Muhalefet milletvekillerinin, “Yeni bir külliye mi inşa edeceksiniz?” sorusu üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’teki yer sorununa değindi.

“MEKAN SORUNU”

Meclis’teki mekân sorununun giderek derinleştiğini kaydeden Meclis Başkanı Kurtulmuş, “Herhangi bir yeri güzelleştirmek, herhangi bir tefrişatı artırmak falan değil, burada bir amaç var. Örneğin siz, gazetecilerin yerinin darlığından bahsettiniz. Bu Meclis salonuna bakın, Meclisimizin fevkalade büyük bir mekan sorunu olduğunu her gün yaşıyorum. Yeni bir grup kurulduğunda örneğin Yeni Yol Partisi Grubu kurulduğunda gruba nasıl, nerede yer vereceğiz konusu biliyorsunuz, bir sorun haline geldi” ifadelerini kullandı.

Bütçedeki tartışmanın ardından, 15 Ocak 2026’da yayımlanan ve 2026 yılı kamu yatırımlarına ayrılan payı ortaya koyan programdan, “Meclis’e yeni ek bina” çıktı. Toplam 183 bin metrekare alana sahip olması öngörülen yeni ek binanın çalışmalarının 2026 yılı içinde başlayacağı ve 2028 yılında tamamlanacağı bildirildi. Yeni ek binanın inşası için Meclis’e 3 milyar TL’lik yatırım ödeneği verildiği görüldü.

TBMM’ye yakın konumda binası bulunan bir kamu kurumunun, boşaltacağı binasını TBMM’ye verebileceği belirtiliyor. Hibenin gerçekleşmesi durumunda 3 milyar TL’lik yeni ek bina yapım ödeneğinin kullanılmayacağı kaydediliyor.