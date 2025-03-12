Meclis’e boykot çağrısı: İklimi değiştirme kanununa ortak olmayın

BirGün/ANKARA

12 örgüt TBMM’de görüşmelerine devam edilen İklim Kanun Teklifi’nin boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Sosyal Haklar Derneği, 350 Ankara, Anıtpark Forum, Fulya Mahallesi Komşu Dayanışma Ağı, Burgazada Orman Gönüllüleri Platformu, Bartın Platformu, Bartın Eğitim ve Kültür Derneği, Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi, Adalet Dayanışması, İmrahor Yavuz Selim Barınma Hakkı Meclisi, Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Barınma Hakkı Meclis ve Halkevleri Ekoloji Çalışma Grubu, çağrı metninde teklifin iklimi korumayı değil değiştirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Teklif metninin yabancı ve yerli sermaye gruplarının öneri ve yönlendirmesi ile hazırlandığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"İçinde bilim olmayan, toplum olmayan, doğa olmayan bir teklif iklim kanunu olabilir mi? Kömür, petrol ve gaz tüketimine kısıtlama getirmeyen, hatta teşvik eden, asfalt ve beton politikalara ömür katan bir teklif iklim kanunu olabilir mi? Hiçbir hedefi olmayan, bilimsel gerçekliği yok sayarak iklimi değiştirenlerin maddi çıkarını sürdüren, onların iklim değişikliğinden kâr etmesini amaçlayan bir kanun iklim kanunu olabilir mi? Kanun Teklifinde geleceğimize göz dikenlerin parmak izi var!"