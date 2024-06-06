Meclis’e getirmeden taslağı derhal geri çek!

Haber Merkezi

EŞİK Platformu, 9’uncu Yargı Paketi’ne ilişkin tasarının Meclise gelmeden geri çekilmesi gerektiği belirtti. EŞİK üyeleri dün Ankara Kızılay’daki Mülkiyeliler Birliği’nde bir araya gelerek bir basın toplantısı yaptı. Toplantıda konuşan kadınlar, AKP iktidarının sık sık kadınların kazanılmış haklarına saldırdığını söyledi.

Burada yapılan açıklamada, 9’uncu Yargı Paketi’ne ilişkin tasarının TBMM gündemine gelmeden geri çekilmesi gerektiği vurgulanarak özetle şunlar denildi:

“Bu ‘paket’ ile hangi haklarımızın gasbedileceğini Meclis’e getirilinceye kadar tam olarak öğrenemiyoruz bile. Sızdırılan ilk taslak 38 madde iken; Adalet Bakanı taslağın 62 madde olduğunu söylüyor, 23 kanun ile 2 KHK’de değişiklik yapacağız diyor. Kamuoyuna sızdırılan 38 madde hakkında bir fikrimiz var ama kalan 24 maddenin hangi konularda olduğuna dair hiçbir açıklama yapılmadı, yapılmıyor. Medeni Yasa’dan 6284 Sayılı Şiddet Yasası’na, ceza yasasından infaz yasasına kadar birçok temel yasada değişikliği 38 maddelik haliyle aynı torbaya tıkıştıran yasa teklifi ile iktidar, bir yandan suç işleyenlere af getirmeye çalışırken, diğer yandan ‘etki ajanlığı’ adı altında yeni bir suç icat ediyor. Kadınların yaşam hakkı dâhil olmak üzere kazanılmış haklarımızla oynamaktan vazgeçin! Hukuksuzluğunuzu hukuka uydurma yöntemlerinizi, eşitlik ve laiklik düşmanı politikalarınızı, Meclis’te oybirliği ile kabul edilmiş olan İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı, bir kişinin kararı ile çekilmenizden biliyoruz. Yüzyıllardır iktidarınızı kadınların boyunlarını eğerek var etmeye çalıştınız. Hukuksuzluğunuza kılıf uydurmaya çalışıyorsunuz ama hatırlatalım: Siz kaybettiniz.”