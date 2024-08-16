Meclis’e kan bulaştı: Can Atalay oturumunda saldırı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Can Atalay için yapılan olağanüstü toplantı başladı. Oturumu TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ yönetti.

TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması iki kez kesildi. Ahmet Şık kürsüde ikinci kez konuşurken AKP'liler kürsüye yürüdü ve Alpay Özalan, Ahmet Şık'a saldırdı.

Oturuma 45 dakika ara verildikten sonra grup Başkanvekilleri TBMM Başkanı tarafından arkaya davet edildi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, oturumu açtı ve arayı 20 dakika daha uzattı. Üçüncü aranın, Bozdağ'ın siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantıda uzlaşı sağlanamaması nedeniyle verildiği öğrenildi.

Tekrar kürsüye çıkan Bekir Bozdağ, oturuma beşinci kez 15 dakikalığına ara verdi.

ŞIK VE ÖZALAN'A CEZA VERİLDİ

Alpay Özalan'a, 'kürsü dokunulmazlığını ihlal ettiği ve hatibe saldırdığı için', Ahmet Şık'a ise sözleri nedeniyle kınama cezası verildi. Şık'a verilen cezaya TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP'li Serra Kadıgil itiraz etti.

Muhalefetin, "Görüşmeye devam etmeyelim" önerisine AKP, "Devam edelim" karşılığını verdi. Toplantıya yeni oturumla devam edildi. Aranın ardından oturumu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açtı.

AHMET ŞIK: "SİZDE UTANMA YOK, HAYSİYET YOK"

DEVA Partili İdris Şahin'den sonra konuşan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, kürsüye çıktı ve AKP sıralarına dönerek "Sözü hiç uzatmayacağım. Sizde hiç utanma yok. Haysiyetiniz yok. O yüzden burada usulü konuşmaya da gerek yok." dedi.

Şık'ın sözlerine AKP'li vekillerin tepki göstermesi üzerine gerginlik çıktı ve oturuma 15 dakika ara verildi.

#SonDakika



TBMM'deki olağanüstü Can Atalay toplantısı gergin başladı



Kürsüye gelen TİP Milletvekili Ahmet Şık, AKP sıralarına "Sizde hiç utanma yok. Haysiyetiniz yok" dedi



AKP'li vekillerin tepki göstermesi üzerine oturuma ara verildihttps://t.co/o00UlQwTDt pic.twitter.com/e0PbaoT2Xn — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) August 16, 2024

15 dakika sonra Ahmet Şık tekrar kürsüye gelerek konuşmasına devam etti.

"EN BÜYÜK TERÖRİSTLER BURADAKİLER"

AKP sıralarına seslenmeye devam eden Şık, şöyle konuştu:

"Burada usulü konuşmaya gerek yok. Kanunsuzluğun teamül haline geldiği ülkede size mevzuat anlatacak değilim. Din şarlatanlığınıza, göstermelik milliyetçiliğinize kanan, hırsızlığınızı, yolsuzluğunuzu, hukuksuzluğunuzu görmezden gelenlere makbul vatandaş olarak gören sizlerden en çok duyduğumuz sözcükler 'vatan haini', 'FETÖ'cü', 'katil' terörisit. Can Atalay'a teröist demeniz hiç şaşırtıcı değil. Herkes bilsin, bu ülkenin en büyük terör örgütü hanedanlık mafyasıyla devlete çöken bu sırada oturanlar, en büyük teröristler de buradakilerdir."

ALPAY ÖZALAN ŞIK’A SALDIRDI

AKP milletvekilleri, sıralara vurarak Şık’ın konuşmasını kesti. Şık, “Hepinizin toplamının bu ülkeye faydası, bir Can Atalay kadar etmez” ifadesini kullandı. Bekir Bozdağ bir kez daha oturuma ara verdi.

Şık konuşmasına devam ederken AKP Milletvekili Alpay Özalan, kürsüye yürüyerek Şık’a saldırdı. Özalan'ın saldırısı üzerine kavga çıktı.

#SonDakika

Ahmet Şık yeniden kürsüye çıktı, yükselen tansiyonun ardından oturuma tekrar ara verildi



AKP'li Alpay Özalan, kürsüde konuşma yapan Ahmet Şık'a saldırdı https://t.co/o00UlQwTDt pic.twitter.com/VoYnfqapxX — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) August 16, 2024

Özalan'ın saldırısıyla başlayan kavgada DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in kaşı açıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Meclis’te zorbalık!

TBMM Genel Kurulu’nda Can Atalay için düzenlenen olağanüstü oturumda kan aktı. Yaşanan kavgada DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in kaşı açıldı. pic.twitter.com/SEkTOMhozw — Burhanettin Bulut (@eczburhan) August 16, 2024

Koçyiğit'in hâlâ Meclis'te olduğu ve durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'a saldırdıktan sonra çıkan kavganın gerisinde durduğu görüntüleri, EMEP Antep Milletvekili Sevda Karaca da paylaştı.

AKP grubunun idare amiri Alpay Fehmi Özalan Ahmet Şık’a kürsüde saldırdı!

Dem Parti grup başkanvekili Gülistan Koçyiğit’in kaşını yardı bir AKP’li vekil.



AKP faşizminin sergilediği son performans!



Meclisi irade gaspının alanı haline getirip, halk iradesini kör şiddetle ayaklar… pic.twitter.com/NJHGu9vwOj — Sevda Karaca (@sevdakaraca) August 16, 2024

"UTANÇ VERİCİ GÖRÜNTÜLER"

Yaşananlar nedeniyle toplantıya ikinci kez araya girdi. Toplantıya verilen arada gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları dile getirdi:

“Meclis içinde yaşanmaması gereken şeyler yaşanıyor. Utanç verici görüntüler. Her şey gözümün önünde oldu. Meclis sözün söyleneceği yer. Mecliste kan akmaya başlıyorsa vatandaş ne yapacak? Bu durumu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un en acil şekilde halletmesi gerekiyor. Sözlerin havada uçuşacağı bir yerde yumruklar, tekmeler uçuşuyor, yerlerde kan var. Kadınlara vuruyorlar.”

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de Can Atalay için düzenlenen olağanüstü toplantıda AKP'li vekillerin muhalefete yönelik saldırısında yaralanmasının ardından açıklama yaptı. Koçyiğit tepkisini, "Grup başkanları bu saldırıyı engelleyebilirdi. Bu anlık bir olay değil planlı bir durumdur. Masum ve sıradan bir olay olduğunu düşünmüyorum" sözleriyle ortaya koydu.

ÖZEL’DEN KOÇYİĞİT'E TELEFON

CHP Lideri Özel, TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan olaylarda yaralanan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’i Meclis’teki makamında ziyaret etti. Yaşananlarla ilgili üzüntülerini dile getiren Özel, TBMM çatısı altında şiddetin kabul edilemez olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eskiden biz çocuklarımızı merak ediyorduk. Şimdi çocuklar bizi merak ediyor bir şey var mı diye. Meclis bu hale geliyorsa, iktidar partisinin özeleştiri yapması lazım. Saldırganlık kimden gelirse gelsin kabul edilemez ama tüm yetki elinde olan bir partinin saldırganlaşması tamamen rezalet ve tükenmişliğin itirafıdır.”

AKP MİLLETVEKİLLERİNE TEPKİ

Oylamanın tamamlanması ve toplanma yeter sayısına ulaşılmasının ardından AKP sıralarının dolduğu görüldü. AKP milletvekilleri TBMM Genel Kurul Salonu’na girerken muhalefet, “Neden saklanıyorsunuz?” tepkisini gösterdi. MHP milletvekilleri ise oturuma katılmadı.

Meclis Genel Kurulu’nda, CHP’nin başvurusu ile alınan olağanüstü toplantı kararı okundu. Olağanüstü toplantıda söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, AKP’li Bekir Bozdağ’ın Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik kararı okuduğunu anımsattı. Koçyiğit, oturumun Bozdağ tarafından yürütülmesinin usule aykırı olduğunu kaydetti.

BOZDAĞ’A ELEŞTİRİ

Usule aykırılık itirazı üzerine konuşmak için kürsüye çıkan DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, “Meclis’in yapacağı bir şey yok” sözlerini eleştirdi. TBMM Genel Kurulu’nun Gülizar Biçer Karaca tarafından yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Şahin, “Üzerine yemin ettiğiniz Anayasa’ya aykırı davranacağını bildiği için Sayın Kurtulmuş, Meclis’i size yönettiriyor” diyerek Bekir Bozdağ’a seslendi. Şahin, Can Atalay’ın başkanlığının düşürülmesi ile halkın iradesinin yok sayıldığını söyledi.

ATALAY'DAN VEKİLLERE MEKTUP

Toplantı öncesi Can Atalay'ın oturuma katılacak tüm milletvekillerine yazdığı ve diğer TİP milletvekilleri tarafından kendilerine ulaştırılan mektup da TİP'in sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı.

Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ın bugün oturuma katılacak tüm milletvekillerine yazdığı ve diğer milletvekillerimiz tarafından kendilerine ulaştırılan mektubu kamuoyuna saygıyla duyururuz. #CanAtalayMeclise pic.twitter.com/IhyAdLxwWh — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) August 16, 2024

Muhalefet, AYM'nin gerekçeli kararının okunmasıyla Atalay'ın vekilliğinin iadesi sürecinin başlamasını istiyor.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası kapsamında hapis cezası verilen Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna hükmetmişti. Kararın gerekçesinde, "Hukuken var olmayan işlem ile ilgili söz konusu talebin incelenebilmesine imkan bulunmadığı" ifade edilmişti.

Kararın ardından Atalay'ın avukatları, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye için başvuruda bulundu. Atalay da mahkeme kararına dikkat çekerek, tahliyesini ve milletvekilliğinin yeniden tanınmasını talep etti.

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