Meclis’e sokaktan destek: Emekliler sefalete razı olmayacak

HABER MERKEZİ

CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu’nda asgari ücretin 39 bin liraya çıkartılması ve en düşük emekli aylığının da bu düzeye yükseltilmesine ilişkin başlattığı "Meclis’i terk etmeme" eyleminde 4’üncü gün geride kaldı.

Düşük aylıklarla yoksulluğa itilen emeklilerin Meclis’teki nöbete destek eylemleri sürüyor. Tüm Emeklilerin Sendikası ülke çapında sokaklarda oturma eylemi ve basın açıklamaları ile destek veriyor. Dün de mücadeleyi yükseltmek için Mersin’den Denizli’ye, Balıkesir’den Kayseri’ye, Zonguldak’tan Aydın’a kadar sokakları dolduran emekliler, yapılan açıklamada, “Çalışan memurlara 2023 yılında verilen 8 bin 77 TL seyyanen zammın bugünkü karşılığı olan 20 bin TL emeklilere verilmemiş, yasa çiğnenerek emekliler yok sayılmıştır. Oysa bu ülkenin bugününe katkı sunan emekliler, dünün memurları, işçileri ve emekçileridir. Seyyanen zammın ayrım gözetilmeksizin emeklilere de yansıtılmasını talep ediyoruz” cümlelerine yer verdi.

NE KADER NE ZORUNLULUK

Maaş artışlarının göstermelik değil, yaşam koşullarını gözeten ve enflasyon karşısındaki kayıpları karşılayan bir şekilde yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, “Sağlık alanında yürütülen özelleştirme politikaları, sağlık hizmetini bir hak olmaktan çıkarıp ticari bir meta haline getirmiştir. Emekliler, katkı payları, muayene ücretleri ve ilaç farkları altında ezilmektedir. Sağlıkta soyguna son verilmesini; kronik hastalıkların ve uzun süren ciddi hastalıkların tedavisinin tamamen ücretsiz olmasını istiyoruz. Ayrıca, sağlık alanında hayati öneme sahip ilaçların bulunamaması, emeklilerin yaşam hakkını doğrudan tehlikeye atmaktadır. İlaç yokluğu ve erişim sorunlarının acilen giderilmesini talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yoksulluğun ve güvencesizliğin kader değil, bilinçli siyasal tercihlerin sonucu olduğu ifade edilen açıklama, “Kamu kaynakları belirli kesimlere ayrıcalıklar ve israf kalemleri üzerinden aktarılırken, emeklilere ‘kaynak yok’ denilmesi açık bir sosyal adaletsizlik ve hak gaspıdır. Emeklilerin bütçeden hak ettikleri payı alamaması ne kaderdir ne de zorunluluktur; bu durum siyasal bir tercihin sonucudur. Eşitlik ve adalet temelinde, bütçeden insanca yaşayacak demokratik, ekonomik ve sosyal haklarımızı istiyoruz. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak demokratik bütçe, adil paylaşım taleplerimiz karşılanana kadar, emeklilerin sesi olmaya, haklı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” sözleriyle son buldu.

Öte yandan EYT ve Emekliler Federasyonu da, Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Açıklamada açlık sınırının 30 bin TL’nin üzerine çıktığı bir ülkede 20 bin TL’nin “iyileştirme” olarak sunulmasının emeklilerle alay etmek olduğu belirtilirken, “Bize kader diye dayatılan sefalette ısrar politikalarını kabul etmiyoruz. Başarısız oldukları politikalar sebebiyle oluşan krizlerin faturasını, emekliye ve emekçiye ödeten anlayışı reddediyoruz. Yönetemiyorsanız yönetecekler gelsin diyoruz” ifadelerine yer verildi.

Federasyon taleplerini de şu şekilde sıraladı:

• Kök maaş garabetinden kurtularak, tamamlanan aylığın değil, kök aylıkların yükseltilmesini istiyoruz.

• Emekli maaşları arasındaki adaletsizliğin giderilmesini, adil bir ücret sistemi için İntibak yasasının çıkarılmasını,

• Aylık bağlama oranlarının yeniden yüzde 70’lere yükseltilmesini istiyoruz.

• Hastane muayene ve ilaç katkı paylarının kaldırılmasını istiyoruz.

• Özel Banka ve Sandık Emeklilerinin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği emeklilerinin, işçi ve memur emeklilerinin aldığı tüm haklardan faydalanmasını istiyoruz.

• Memurlara verilen seyyanen zamların, memur emeklisine de verilerek, yapılan haksızlığın giderilmesini istiyoruz.

• En düşük emekli maaşının 50 bin liraya çekilerek ayırım yapılmaksızın tüm emekliye seyyanen 35 bin lira zam yapılmasını istiyoruz.

DEVAM EDECEĞİZ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, nöbete ilişkin “Biz gece burada nöbet tutarken AKP’nin sorumsuz yöneticileri akıl almaz cümleler kurdu sosyal medyadan. Genel sekreterleri ‘Vurguncular’ dedi. Asıl vurgun bu ülkenin trilyonlarca parasını kur korumalı mevzuat adı altında bir avuç zengine verip emekliye bin lirayı reva görmektir. Grup Başkan Vekilleri Leyla Şahin konu CHP olunca şahin gibi kesilip saçma sapan tweetler atıyor, ‘Sersem’ diyor. Asıl sersemlik gecenin o saatinde emeklinin durumunu görmeyip bizlere iftira atmaktır. Biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Sol tarafta olan, aslında meclisin normal saatlerinde bile buraya gelmeyen grup bunu hissedip görecek mi bilemiyoruz. Ama emekliler şunu bilsin, hakları teslim edilene kadar biz onlar için mücadele vermeye devam edeceğiz. Bu meclisin ışıkları açık kalmaya devam edecek” şeklinde konuştu.