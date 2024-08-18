Meclis’i aşacak bir mücadele hattı şart

Öncü DURMUŞ

AYM’nin ‘milletvekilliği düşürülmesi yok hükmündedir’ kararı verdiği TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için önceki gün olağanüstü toplanan Meclis’te yaşananların yankıları sürüyor.

Atalay hakkında gerçekleştirilen toplantı daha başlamadan hukuku rafa kaldırdıklarını açıklayan AKP sözcüleri, oturumu yönetme sırasını da usule aykırı olarak Bekir Bozdağ’a teslim etmiş, akabinde TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın konuştuğu sırada AKP’li Alpay Özalan’ın saldırısıyla başlayan arbede sonucu DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de başından yaralanmıştı.

Oturuma defalarca ara verilirken olağanüstü toplantı Meclis’in 1 Ekim’e kadar tatile girmesi ve Can Atalay önergesinin reddedilmesiyle sonuçlandı. Muhalefet cephesinden 71 vekilin Genel Kurul’da dahi olmayışı dikkat çekerken yaşananlar Meclis’in de AYM kararlarının da bu rejim içerisinde artık bir geçerliliği olmadığının bir kez daha kanıtını oluşturdu.

Saldırıyı başlatan Özalan’a AKP kadrolarından tebrikler de yağarken son olarak AKP MKYK Üyesi ve İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Avukat Ceren Tuncer, ‘‘Gereğini yaptı kral’’ ifadelerini kullandı.

Saldırı birçok siyasi parti, demokratik kitle örgütü ve sendika tarafından kınanırken Türkiye Barolar Birliği (TBB) yaşananlara tepki gösterdi. Açıklamada "Mesele Anayasal düzenimiz bakımından bir varlık yokluk meselesi hâline gelmiştir" denildi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Adalet, demokrasi ve eşitlik mücadelemiz, her türlü zorluğa rağmen kararlılıkla devam edecektir’’ ifadelerine yer verdi.

BAHÇELİ’DEN ERDOĞAN’A ‘GEREĞİNİ YAPTIN’ MESAJI

Can Atalay özelinde Yargıtay AYM arasında başlayan kavgayı ve rejimin ortakları arasındaki krizi ortaya çıkaran gelişmelerin ardından kurula parti olarak katılmayacaklarını belirten MHP Lideri Devlet Bahçeli ise ilk kez konuştu.

Önce AYM’yi hedef alan Bahçeli ardından AKP’ye övgüler sıraladı. Bahçeli, Can Atalay konusunun kapandığını söyleyerek iktidara da 2028 mesajı verdi. Şu ifadeleri kullandı: “Cumhur İttifakı’nın kurucularından AKP, MHP olmadan da gereğini yapmış, Türkiye’nin birinci partisi olarak AKP’yi tekraren işaret ve teyit etmiştir”

REJİME KARŞI MECLİS’TEN MUHALEFET YAPILMAZ

Hukukun tanınmamasıyla ve Meclis’in bu halinden muhalefetin ders çıkarması gerektiğini söyleyen ve Bahçeli’nin Erdoğan’a verdiği mesajlara dikkat çeken Siyaset Bilimci Ayşegül Kars Kaynar ise yaşananları değerlendirdi.

Ayşegül Kars Kaynar - Siyaset Bilimci

TBMM’de yaşanan gelişmelerin ölü doğmuş bir rejimi ifade ettiğini söyleyen Kaynar, “Meclis, görünüşte de işlevsiz, kudretsiz ve rejime demokrasi süsü veren bir kurumdur” dedi. Bu anlam itibarıyla Meclis’in çelişkili bir yapı hale geldiğini belirten Kaynar, “Tek adam rejimi altında tüm denetleme yetkilerini yitirmiş olduğu en güçsüz halinde, gözler hâlâ onun üzerinde; hâlâ meclis muhalefetinden medet umuluyor; Meclis, hâlâ siyasete dinamizmini veren kurumlardan biri olmayı sürdürüyor” ifadelerine yer verdi. ‘‘Ana muhalefet partisinden TİP ve DEM’e kadar siyasi muhalefet ve toplumsal muhalefet özdeşleşmediği müddetçe bu çelişkiden kurtulanamaz’’ diyen Kaynar şöyle konuştu:

MÜCADELE ALANLARI BİRLEŞTİRİLMELİ

Halkın gündemi AYM kararlarına uyulmamasından, Atalay’ın hukuksuz mahkumiyetinden ya da yeni anayasa tartışmalarından çok başka. Bu nedenle dün yaşanan saldırı bir şok yaratmadığı gibi, yankıları ertesi gün akşama kadar bile sürmüyor. Gelir adaletsizliği, bölüşüm şokları ve yüksek enflasyon nedeniyle gündelik hayat sürdürülemez hale gelmiş durumda. Yaz sonu itibariyle çiftçi ürününü tarladan kaldıramıyor, aileler üniversite kazanmış çocuklarını şehir dışına gönderemiyor. Cumhurbaşkanı daha fazla otoriterleşerek AYM’yi fiilen ve hatta hukuken ortadan kaldırabilir. Ama yoksulluğun geleceksizliğin yanında sosyal medya yasakları ya da ifade özgürlüğüne getirilen engellemelerle daha da bunaltacaktır. Dolayısıyla siyasi muhalefete düşen; Meclisin duvarlarını yıkarak siyasi sorunları sokağa taşımak, mücadele alanlarını birleştirmektir’’ Normalleşme tartışmalarından Meclis’te yaşanan kadar MHP giderek iktidar ittifakına ideolojisini dayatmış, rengini vermiş ve AKP’ye şantaj yapar hale gelmiştir” diyen Kaynar, Bahçeli’nin AYM’yi gayrimeşru ve AKPyi ise ülkenin birinci partisi ilan eden sözleri aslında, AKP’ye verilen bir göz dağıdır, iktidarda kalmak istiyorsa AKP’nin, MHP’nin kırmızı çizgilerine riayet etmek zorunda olduğunun dile getirilişidir. Zira Atalay’ın milletvekili dokunulmazlığına sahip olmasına gelen itirazın, MHP’nin Yargıtay’daki kadrolarından kaynaklandığı artık herkesin malumudur” ifadelerine yer verdi.