Meclis’i camiye çevirdi

AKP’nin imam milletvekili Mehmet Said Yaz, TBMM kürsüsünü minber gibi kullandı. Bu yıl gündem dışı konuşmak için beş kere söz alan Yaz, dört ayet, bir de şiir okudu.

Mustafa BİLDİRCİN

Diyarbakır Ulu Camii’nde imamlık yapan Mehmet Said Yaz, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından sağ siyasetin gözdesi oldu. AKP, “Verdiği vaazlara halktan büyük beğeni topladığı” gerekçesiyle İmam Yaz’ı 14 Mayıs 2023’te Diyarbakır Milletvekili Adayı olarak gösterdi.

Yaz, AKP'nin milletvekili listesinin ikinci sırasında yer aldığı Diyarbakır’dan milletvekili seçildi. Vaazları nedeniyle AKP’den aday yapıldığı belirtilen Yaz’ın TBMM karnesi ise dikkati çekti.

AKP'li Yaz, 16 Nisan ile 9 Mayıs tarihleri arasında TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı konuşmak için beş kere söz aldı. Yaz, 16 Nisan’da TBMM Genel Kurul salonundaki mikrofonundan, Fil Suresinin birinci ayetini seslendirdi. 17 Nisan’da bir kez daha söz alan Yaz, bu kez de Bakara suresinin 154’üncü ayetini okudu.

SURE VE ŞİİR

Yaz, 17 Nisan’dan sonra da milletvekilliği görevlerini sureler okuyarak sürdürmeyi tercih etti. TBMM Genel Kurulu’nun 24 Nisan 2024 tarihli çalışmalarında bir kez daha söz alan Yaz’ın bu kez de Zümer suresinden bir ayet okuduğu tutanaklara geçti.

Yaz, 30 Nisan’da ise bir değişiklik yaparak bu kez sure değil şiir okudu. Genel Kurul’u yöneten oturum başkanından bir dakikalık söz alan Yaz, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Sezai Karakoç adını taşıyan kültür merkezinin ismini değiştirmesini, Sezai Karakoç'un şiirini okuyarak eleştirdi.

AKP’li Yaz TBMM Genel Kurulu’nda son olarak 9 Mayıs’ta konuştu. Geleneği bozmayan Yaz, bu kez de Hac Suresi’nin sekizinci ve 12’nci ayetlerini okudu.